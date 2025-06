Tebas-Laporta: ¿quién miente?

Joan Laporta y Javier Tebas durante un acto de LaLiga / LALIGA

Nos está quedando un verano muy chulo, la verdad. Ahora lo que hace falta saber es quién miente, si Javier Tebas o Joan Laporta. El primero, presidente de LaLiga, dice que el FC Barcelona no está dentro de la regla 1:1 y por lo tanto no puede inscribir, todavía, los fichajes que realice. El segundo, presidente azulgrana, no solamente afirma que sí cumple con la regla 1:1, sino que lo demuestra pagando la cláusula de rescisión de Joan García... a la espera de lo que suceda con Nico Williams.

Todos conocemos el ‘modus operandi’ del FC Barcelona estos últimos años, que ha convertido cada ventana de fichajes en una película de suspense, en un sinvivir. Siempre empieza la casa por el tejado... que ya, después, si es necesario, encontraremos alguna solución.

Si fueron capaces de fichar a Olmo en agosto sabiendo que no podían inscribirlo (recuerden que solo pudo jugar ‘gracias’ a la lesión de larga duración de Andreas Christensen), ¿qué no serán capaces de sacarse de la chistera ahora? Y a las malas, siempre habrá un CSD que les salvará el cuello. Hasta ahora la moneda siempre ha caído de cara.

Eso sí, nos van a tener que explicar de dónde sale el dinero para abonar los 25 millones + IPC de la cláusula de Joan García y los 65 millones que costaría arrancarle al Athletic a Nico Williams, porque el club vasco no negocia. Y menos con el FC Barcelona después de cómo está el ambiente entre los dos clubs, que se corta con un cuchillo.

Entonces, esos casi 90 millones de euros, ¿salen de un préstamo bancario? ¿de una ampliación de póliza? Es decir, el FC Barcelona se endeuda más todavía para reforzar su plantilla. No, no, lo digo porque cuando la anterior junta fichó a Griezmann tirando de préstamo, los que ahora mandan se lanzaron al cuello y lo pusieron de ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas. Aún recuerdo a Ferran Reverter en su famosa comparecencia en el Auditorio 1899 criticando la fórmula usada para abonar la cláusula de Griezmann.

La clave: Uno dice que el Barça no cumple la regla 1:1; el otro, sí

No sé qué grosor tiene la línea que separa la valentía de la inconsciencia, porque el Barça está realizando operaciones sin saber si tendrá fair play financiero para poder cerrar la plantilla que quiere cerrar.

Sabe que tiene que sacarse de encima, sí o sí, a jugadores con unas fichas muy elevadas (Ter Stegen, Fati, De Jong...) para poder hacer frente a las renovaciones al alza que ha venido realizando últimamente, sobre todo la de Lamine Yamal. Y a eso, súmenle los fichajes. ¿Y si los jugadores que el club cree que debe traspasar o ceder no quieren dejar el Barça? Habemus problem...

Me da en la nariz que esta demostración de seguridad en los fichajes y fair play estaría asociada con el próximo anuncio de una nueva inyección de dinero procedente de esa oscura palanca que son los asientos VIP.

Creo que habrá un trasiego o traspaso del negocio. Entrarán otros en lugar de New Era, siempre desde esos emiratos árabes que tienen tantos millones y tanta opacidad. Otros pondrán los millones. ¿Quiénes? Esta vez esperemos que tengan la dignidad de decirnos la procedencia y el nombre de los inversores, no esperar a que los medios de comunicación hagan su trabajo para conocer la verdad.

Por cierto, me enviaron el comentario de un asiduo en X que criticó a Josep María Minguella diciendo era uno de esos barcelonistas que no se alegran de que le vayan bien las cosas al FC Barcelona. Bien, la próxima semana les explicaré dónde estaban y qué decían en 2013, 2014, 2015 o 2016, determinados personajes muy ligados al actual FC Barcelona.

Es verdad que hay barcelonistas que dicen serlo, pero que en realidad no quieren que el Barça gane nada porque para ellos es más importante que le vaya mal al presidente o a la junta de turno, ya sea por odio o celos. Así es una parte de la masa social y de aficionados del FC Barcelona, señoras y señores.