Tarjeta roja a Florentino por quejarse sin razón

La campaña del Madrid contra los árbitros es un grave error que le enfrenta al futbol español. Con la última carta se han pasado tres pueblos y Florentino ha caído muy bajo. Da la sensación de que el presidente ha perdido los papeles, no parece el mismo, su autoridad se desmorona y se crea enemigos por doquier. El 'Ser Superior' ha descendido al purgatorio como responsable de una campaña infame de Real Madrid TV que constituye una provocación y un insulto al sentido común.

Para confirmar estas palabras, basta recordar cuatro episodios recientes que revelan una serie de equivocaciones impropias de un club grande. El boicot del Madrid a la gala del Balón de Oro en Paris. Un ridículo sin precedentes. Tolerar el repetido comportamiento antideportivo de Vinicius que perjudica a su propio equipo. Si sigue por este camino, su traspaso a final de temporada está cantado. El enfrentamiento abierto con el Comité Técnico de Árbitros que no conduce a ningún lado. El sueño de la Súper Liga de Florentino está condenado al fracaso después del éxito de la nueva fórmula de competición de la Champions introducida por la UEFA. Es un proyecto que ha nacido muerto al no contar con el apoyo de los grandes clubs continentales. Cuatro batallas perdidas en poco tiempo que repercuten negativamente en el prestigio de la entidad.

Cuando un presidente se eterniza en el cargo en base a reelecciones autoritarias donde se elimina a la oposición, se acaba creyendo el salvador del fútbol. Florentino solo escucha a los que le dan la razón. Si antes de su desafortunada carta se hubiese hecho solo tres simples preguntas, se hubiese dado cuentas que sus críticas eran producto de un berrinche puntual.

1.- ¿Cuál es el club al que le han pitado más penaltis a favor en esta Liga? El Madrid con 10, el doble que al Barça.

2.- ¿Cuál es el único equipo de Primera al que no le habían pitado ningún penalti en contra? El Madrid. Anoche le pitaron el primero.

3.- ¿Cuál fue el club al que menos penaltis en contra le señalaron en la pasada Liga? El Madrid, solo uno en 38 partidos.

Los números no mienten y las estadísticas son implacables. El Madrid es el más beneficiado y encima tiene la poca vergüenza de quejarse. Con esas tres respuestas las mentiras de Florentino quedan desmontadas. El fútbol español tendría que mostrarle tarjeta roja por quejarse sin razón. Por una roja no mostrada –merecida- en una peligrosa entrada a Mbappé, no se puede montar una polémica arbitral que solo conduce a ensuciar las aguas turbulentas del futbol español. Las guerras no se ganan con artillería pesada sino con estrategias inteligentes. Disparar al bulto suele convertirse en un boomerang de imprevisibles consecuencias. Resulta extraño que un presidente con la experiencia de Florentino caiga en estos errores que no están en consonancia con su categoría de gran empresario.