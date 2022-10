Una tarde-noche para creer en los milagros

Los milagros no existen. ¿O tal vez sí? Según la Real Academia Española de la Lengua, un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Pues eso, justamente, es lo que necesita el Barça para seguir vivo en la Champions. Porque un milagro sería que el Inter no sumara, al menos, dos puntos en los dos próximos partidos. Sobre todo teniendo en cuenta que esta tarde juega contra el Viktoria Plzen, el segundo peor equipo de la fase de grupos: 4 derrotas en 4 partidos, con solo 3 goles a favor y 16 en contra. Aunque cosas más extraordinarias se han visto en el mundo del fútbol. Esa es la pequeña esperanza a la que se agarra Xavi, reconociendo sin tapujos que si el equipo blaugrana está en esta situación tan incómoda es a causa de sus propios errores.

El técnico blaugrana es absolutamente consciente de que la clasificación es prácticamente imposible. Y ni siquiera su habitual e irrenunciable optimismo le permite, de verdad, creer en el milagro: “El problema es que no dependemos de nosotros mismos”. De hecho, existen muchas posibilidades de que el Barça dispute su partido contra el Bayern en el Camp Nou sabiendo ya que está matemáticamente eliminado de la competición. Por eso, toda la plantilla verá junta, en el vestuario, el encuentro entre el Inter y el Viktoria Plzen, que empieza a las 18.45 horas. Una buena terapia de grupo para afrontar el duelo ante los alemanes con el mejor estado de ánimo posible.

Porque, pase lo que pase en Milán, el Barça debe salir a ganar al Bayern. “Tenemos que demostrar que somos competitivos, que podemos estar a su nivel”, explicó Xavi en la rueda de prensa previa, en la que volvió a recordar que su equipo jugó para ganar en Múnich pero que acabó perdiendo al no transformar las ocasiones generadas y por cometer fallos de concentración. El conjunto blaugrana tiene que consolidar esta noche el cambio de dinámica demostrado ante el Villarreal y el Athletic. Si la eliminación de la Champions es un hecho, hay que salvar la imagen en Europa. Y, si por uno de esos impensables milagros aún no lo es, hay que agarrarse a la Copa de Europa con uñas y dientes, ganando a los alemanes y recuperando la ilusión perdida.

La esperanza, recordó Xavi, es lo último que se pierde. Que cada culé rece lo que sepa para invocar a esas fuerzas sobrenaturales que ayuden al Viktoria Plzen a hacer posible lo imposible. Hoy, más que nunca, toca creer...