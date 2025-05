El Talón de Aquiles de este Barça

Los jugadores del Barça, devastados tras caer eliminados de la Champions League / Javi Ferrándiz

Hace unas semanas el asesor personal de Joan Laporta, Enric Masip, también miembro de la Comisión Deportiva, explicó que Laporta ya había pensado en Hansi Flick en 2021, cuando llegó a la presidencia y entonces el entrenador era Ronald Koeman. Fue una verdad a medias. Faltaba la mitad de la otra verdad.

Laporta no pensó en Flick como EL entrenador ideal para Barça. Pensó en Flick como UNO de los entrenadores ideales. Hay más de doce testigos de lo que afirmo. Con ocasión de la reunión del jurado del premio Vázquez Montalbán de 2021, Laporta manifestó ante directores y jefes de la sección de deportes de distintos medios que “a mí me gusta la escuela alemana: Kloop, Nagelsmann, Flick, Tuchel...”. Ninguno de ellos podía venir, a Xavi Hernández no lo veía preparado y siguió Ronald Koeman.

Nunca sabremos qué hubiera podido hacer Flick en la piel de Koeman. Qué habría hecho si le hubieran quitado a Leo Messi, Griezmann, si hubiera tenido que tirar de los Piqué, Alba, Sergi Roberto y Busquets en el ocaso de sus carreras, con Demir, Braithwaite, Pjanic...

El gran mérito de Flick, hoy, es que prácticamente con la misma plantilla que tenía Xavi Hernández está sacándole más rendimiento y haciendo un fútbol que enamora, en parte por la ‘explosión’ de jugadores como Raphinha, Pedri y Lamine Yamal.

También es de justicia recordar que Koeman ganó una Copa del Rey y Xavi conquistó una Supercopa de España dándole una paliza al Real Madrid y una Liga con una incontestable superioridad. La gran decepción de la era Xavi fue la Champions League.

El Barça de Flick se ha quedado a las puertas de la final en una eliminatoria extraordinaria contra el Inter. Simplificar esa eliminación solo por la actuación del colegio polaco es volver a la senda del victimismo. Szymon Marciniak fue muy sibilino, es cierto, pero ante las mismas jugadas polémicas, unos dicen una cosa y otros dicen otra. No estamos ante decisiones escandalosas. Por ejemplo, para dos culés empedernidos y poco dudosos como son Jordi Cruyff y Gerard López, no hubo penalti a Lamine Yamal y tampoco falta a Gerard Martín.

Marciniak, por muy malo que fuera para los intereses del Barça, que lo fue, no falló ante Sommer como hizo Eric (bravísimo su partido), ni mandó al palo el tiro de Lamine con 2-3, ni sacó las dos manos salvadoras como hizo el meta suizo...

Este Barça, de una capacidad ofensiva espectacular, a mi modo de ver, tiene un Talón de Aquiles. Ante equipos valientes, con personalidad, y que saben hacer transiciones rápidas, sufre cuando no tiene el balón. Es decir, el riesgo que corre al poner la línea defensiva en el medio campo es altísimo. Y que conste que le ha ido muy bien en ese aspecto. Ahora, si sacas un 8 en matemáticas y un 4 en física, la media es un 6 y con un 6 es muy difícil llegar a una final de la Champions League. El fútbol es equilibrio: atacar bien y defender mejor.

El Barça de Flick no ha ganado ninguno de los últimos tres partidos de Champions. Es más, ha perdido dos... y ha encajado diez goles. Eso es una barbaridad. Súmenle los tres que le marcó el Celta, que estuvo a punto de poner al rojo vivo la Liga.

Es decir, defensivamente este Barça de Flick tiene que mejorar, colectiva e individualmente. No es una crítica, es constatar una realidad que le ha impedido llegar a la final de la Champions League a pesar de ser el equipo que mejor juega, que mejor ataca y que más entretiene.