Talento para olvidar el ‘caso Dro’ en el Barça

Todavía resuena en las paredes de La Masia la ‘fuga’ de Pedro Fernández ‘Dro’ en el pasado mercado invernal. Fue un ‘shock’, algo totalmente inesperado. Un mazazo en especial para un Hansi Flick que lo había ‘apadrinado’ y acompañado a lo largo de varios meses. Hansi le dio la oportunidad de saltar directamente del Juvenil B al primer equipo, con un paso bastante fugaz por el A de Juliano Belletti.

Debutó de la mano del técnico alemán, pero decidió no aceptar la oferta de renovación y acogerse a su cláusula baja para marcharse al PSG, que acabó pagando alrededor de ocho millones de euros. Parece que de eso ha pasado un mundo, pero tan solo hace un puñado de meses. Ahora que arranca la pretemporada 2026/27 es inevitable recordar el pasado verano, en el que Dro se convirtió en uno de los grandes protagonistas.

No lo vimos venir

El caso del gallego no lo vimos venir. Encandiló a Flick, acudió a la gira y logró mantenerse en dinámica de primera plantilla. Sumaba el hecho de convencerlo a él y a su agente de que era una apuesta estructural de club. Pero apareció el PSG con una oferta importante y optó por un cambio de aires. Con el club parisino ha conseguido levantar la Champions (pasando bastante desapercibido, todo hay que decirlo)y sumar algunos minutos a las órdenes de Luis Enrique.

Luis Enrique, 'Dro' Fernández y Luis Campos con el trofeo de la Champions League conquistado por el PSG / FdV

Es pronto para decir si acertó o no Dro en su elección. El tiempo dictará sentencia. Este arranque de preparación en Can Barça es, un año más, ilusionante. Hasta 15 futbolistas del filial y del juvenil azulgrana empiezan a las órdenes de Hansi. El contexto es parecido al del primer año del de Heidelberg, en 2024, cuando había un alud de bajas por la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos.

Mismo contexto que en 2014

Esta vez la Copa del Mundo y la presencia de la gran mayoría de la primera plantilla han catapultado que el entrenador teutón cuenta con un ejército de chicos repletos de ilusión. Algunos, como Jofre, Espart, Tommy, Álvaro Cortés o los primos Fernández, han sido habituales en pretemporadas o de estar en dinámica del primer plantel. Para otros, como Alex González, Ebrima Tunkara, Hamza, Shane Kluivert u Orian Goren, será muy especial estar a las órdenes de Flick durante estos días.

Ebrima Tunkara apunta muy alto / FCB

La irrupción de estas perlas, de alguna manera, hace olvidar el disgusto vivido con Dro el pasado mercado invernal. La Masia es una fuente inagotable de talento. Cada año brotan chicos dispuestos a derrumbar la puerta del primer equipo. Solo lo acabará consiguiendo un porcentaje muy bajo, pero es una barbaridad cómo irrumpen sin parar futbolistas con algo diferente. Ebrima es un cañón. Orian es pura magia. Toni y Guille Fernández ya han dejado pinceladas de lo que atesoran. Veremos quiénes serán las maravillosas flores de este verano de 2026.