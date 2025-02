El talento no solo crece en La Masia

Quenda, futbolista del Sporting CP / EFE

Lo que más me gustaba trabajando como scout era descubrir talentos: jóvenes jugadores de entre 15 y 18 años, con gran proyección y futuros cracks. Me atraía especialmente descubrirlos en equipos más pequeños, donde los jugadores tienen más confianza y el atrevimiento para probar y arriesgar. En esos equipos se demuestran capacidades de liderazgo y se aprende a competir.

Además, enfrentarse a la dificultad de tener el balón, construir jugadas, llegar a la portería y finalizar exige un esfuerzo mucho mayor, lo que beneficia al jugador a largo plazo. En los equipos grandes, por el contrario, los jóvenes suelen tener más balón, están rodeados de jugadores seleccionados y tienen más facilidad para marcar goles, lo que no favorece tanto su crecimiento.

Es por esto que muchos de los jóvenes talentos de los grandes equipos, al llegar al primer equipo, enfrentan mayores dificultades. No están acostumbrados a ese nivel de competencia y deben buscar salir cedidos a otros equipos para seguir creciendo. Por eso, es importante que los jóvenes jueguen en equipos superiores a su edad, para que enfrenten mayores desafíos en cada jugada, dependiendo de la posición que jueguen. Aunque la competición es importante, en la formación, lo más relevante es el trabajo en los entrenamientos semanales, donde los jugadores realmente mejoran, corrigiendo defectos y potenciando virtudes.

Para que la formación de futuros cracks sea efectiva, hay varios factores clave que juegan un papel fundamental:

Scouting: Detectar y valorar talentos jóvenes.

Metodología: Planificación semanal que cubra aspectos técnico-tácticos, físicos y mentales.

Trabajo individual: Cada jugador debe recibir atención personalizada para mejorar sus debilidades.

Equilibrio entre formación y competición: No priorizar excesivamente la competición en las primeras etapas.

Director de fútbol base: Una figura preparada, con conocimientos en formación y capacidad de dirección, que debe tener claro que la prioridad no es ganar, sino desarrollar a los jugadores.

Alexanko, Roura y Quique Costas, en la Ciutat Esportiva / Valentí Enrich

En algunos casos, he visto cómo la dirección deportiva firma un talento recomendado por el scouting, pero el entrenador del filial no lo ve adecuado, lo hace jugar poco y acaba perdiéndose al jugador. Algunos entrenadores se enfocan más en ganar títulos a corto plazo, lo que limita el desarrollo de los jugadores. Por otro lado, entrenadores que priorizan la formación logran que los jóvenes mejoren, aunque no ganen tantas competiciones. Es fundamental que la dirección del fútbol base esté por encima de las decisiones de los entrenadores, ya que algunos pueden tener una visión más centrada en los resultados inmediatos.

El ejemplo de Jordi Alba

Un caso claro de esto es el de Jordi Alba, quien fue descartado del Barça a los 16 años debido a que su físico no estaba al nivel según el entrenador, aunque su talento técnico y táctico eran excepcionales. Años después, el Barça lo fichó por 30 millones de euros desde el Valencia, demostrando que algunos entrenadores no saben reconocer el potencial en una fase temprana.

Aunque la formación es clave, también existen factores individuales que pueden impedir que un jugador llegue al más alto nivel. La falta de sacrificio, profesionalismo, constancia, paciencia o influencias del entorno pueden ser decisivas. Un talento debe tener la confianza del entrenador del primer equipo, disponer de minutos en el campo (como Lamine, Cubarsi, Casado, entre otros) para triunfar. A veces, los jugadores se pierden si no eligen el camino correcto o no tienen el asesoramiento adecuado.

En este momento, quiero destacar a algunos jóvenes con gran talento que ya han debutado y están por descubrir porque, aunque La Masia es la mayor fábrica de talento joven del mundo, también hay vida más allá de sus paredes. Seguramente no de forma tan prolífica, pero para un club como el Barça es imprescindible también estar atento a todo lo que se cuece en el mundo. Ahí van seis proyectos de grandes futbolistas:

Guillaume Restes (portero, Tolouse, 19)

Con solo 19 años es titular indiscutible en el Toulouse y en la selección Sub-21 de Francia, con un físico imponente, bien coordinado, dominio en el área, valiente en las salidas y en los duelos, buenos reflejos y precisión con los pies. Su valor actual es de 18 millones y continuará subiendo.

Guillaume Restes se lanza en plancha ante Mbappé / EFE

Patrick Dorgu (lateral zurdo, Lecce, 20)

Tiene 20 años y acaba de firmar por el Manchester United por 37 millones, a falta de confirmación oficial. Fichado por 200.000 euros del Nordsjaelland, donde jugaba como extremo, se ha reconvertido en lateral izquierdo. Destaca por su físico, capacidad defensiva, incorporaciones en ataque y calidad. Augura un futuro brillante.

Dorgu, en un partido de la Serie A italiana contra la Juventus / LAP

Geovany Quenda (extremo, Sporting de Portugal, 17)

Extremo puro, con todas las cualidades necesarias para ser top: velocidad, cambio de ritmo, regate en espacios reducidos, desequilibrio y capacidad para generar ocasiones y marcar. Ha sido convocado por la selección absoluta, aunque aún no ha debutado, y es titular en la Sub-21 de Portugal. Su valor de mercado actual es de 30 millones, y seguirá subiendo si mantiene su rendimiento.

Geovany Quenda, la gran promesa del Sporting CP / X

Francesco Camarda (delantero centro, Milan Futuro, 16)

Acaba de firmar por el Monza, el último clasificado de la Serie A. Es un jugador talentoso, con buen físico y destacable calidad técnico-táctica. Ha sido goleador en los equipos inferiores del Milan y selecciones italianas. Aunque su nueva situación no es la idónea, el fútbol puede ser impredecible. Fue una opción ideal para el Barça B, pero no fue posible por la situación del club.

Antoni Milambo (mediocentro, Feyenoord, 19)

Titular indiscutible en el primer equipo, con un rol importante y un rendimiento destacado tanto en la Eredivisie como en la Champions. Su trabajo en recuperación, su capacidad para orientar el juego y sus llegadas desde la segunda línea lo han convertido en uno de los mediocentros más prometedores. Su valor de mercado es de 16 millones y seguirá subiendo.

Antoni Milambo celebra el gol conseguido ante el Girona en el partido de Champions League / EFE/Siu Wu

Conor Bradley (lateral derecho, Liverpool, 21)

El Liverpool no sufrirá si Alexander-Arnold deja el club el próximo verano, porque Bradley es una excelente opción como recambio. Ha demostrado su calidad en la Premier League, la Liga de Campeones y con la selección de Irlanda del Norte. Su estilo es similar al de Alexander-Arnold. Su valor actual es de 20 millones y subirá si se confirma la salida de Arnold.