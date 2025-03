Ni Szczesny, ni Raphinha, ni Pedri: la estrella fue el equipo

El Barça, al completo, rayó a gran altura en Lisboa / Valentí Enrich

Lean: en el minuto 69, Araujo se fue como un loco hacia Frenkie de Jong para celebrar una excelente acción defensiva del futbolista neerlandés. Cinco minutos después fue Szczesny quien felicitó efusivamente a Koundé por ceder un córner en un balón complicado y, apenas salir al campo, fue Gerard Martín el futbolista felicitado por el portero polaco por una acción similar. ¿El mundo al revés? El Barça más goleador, el líder de tantos anotados en Europa, el equipo que asusta por su fútbol ofensivo no tuvo más remedio que sufrir para llevarse el primer asalto de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Veníamos reflexionando en las últimas semanas sobre la fase defensiva del Barcelona. Era curioso, decíamos, observar cómo Flick había dado con la tecla para atacar pero todavía no, para defender. Dicho de otra manera, el Barça estaba haciendo bien lo más dificil y no tanto, lo más sencillo. El 4 a 4 de Copa ante el Atlético de Madrid dejó al Barça en evidencia. Hablen ustedes con quien quieran que haya vivido el fútbol desde dentro y les explicarán que para atacar hacen falta muchas cosas pero para defender, apenas un par: actitud y orden. Sobre lo primero nunca ha habido dudas; sobre lo segundo, sí. El Barça es, de todos los líderes de las grandes ligas europeas, el equipo más vulnerable. Pues bien, Hansi Flick ya tiene en su haber un partido para mostrarles a sus futbolistas sus capacidades defensivas.

¿Quien fue la estrella del Barça? ¿Szczesny, por sus extraordinarias paradas? ¿Raphinha, por ese gol milagroso? ¿Pedri, por su exhibición de talento y trabajo? No hay duda de que todos ellos jugaron muy bien pero el mejor del partido fue el equipo. Tras la expulsión de Cubarsí a los 22 minutos el Barcelona supo jugar con las lineas muy juntas para provocar que el Benfica no pudiera correr y para tratar de defenderse teniendo el balón. En este sentido, el dato es destacable: el Barcelona siguió amenazando la portería de Trubin, tuvo dos buenas oportunidades para anotar y ganó la posesión hasta el minuto 75. A partir de entonces empezaron a fallar las fuerzas y los azulgrana no tuvieron más remedio que renunciar a algunos principios tácticos, recular y apelar a la heroica para llevarse la victoria de Lisboa. Buena lección para el futuro. Recuerden la palabra clave: equipo.

Una semana más, gloria y honor para el Barça de Flick. Líder en la Liga, a un partido de la final de Copa y cerca de los cuartos de la Liga de Campeones. Y lo mejor, mejorando día a día, creciendo como equipo e ilusionando a la afición. Átense los cinturones: lo mejor aún está por llegar.