El 'sweet december' de Flick

Cuando algunos empezaban a dudar ligeramente de que Hansi Flick fuera capaz de revertir la situación con un Barça lejos del nivel exhibido el curso pasado, el técnico alemán lo ha vuelto a hacer. Ha recuperado la esencia de la escuadra que maravilló por su apuesta agresiva, arriesgada y divertida.

No es un regreso rotundo ni ‘oficial’ porque aún debe haber una continuidad, una permanencia y grandes noches ante más rivales de entidad para poder gritarlo a los cuatro vientos. Pero es evidente que el equipo, como bien había predicado el de Heidelberg, ha ganado en empaque, en carácter y en amor propio a medida que ha ido recuperando los futbolistas lesionados. Es imposible que la máquina carbure con precisión suiza en los 50 o 60 partidos anuales del equipo.

EL EJEMPLO DEL PSG DE LUIS ENRIQUE

Una temporada es tan larga como densa y cruel. Puedes estar seis meses pasando por encima de cualquiera y demostrando ser el mejor con diferencia y luego que se caigan dos-tres piezas del engranaje y que se desmorone todo lo que habías construido. O al contrario. Que se lo digan al PSG de Luis Enrique, que se metió casi de rebote en el play-off previo de Champions tras un rendimiento muy deficiente en la Fase Liga y acabó arrasando a sus rivales y levantando la primera ‘orejona’ de su historia. Y Hansi Flick es perro viejo.

SEVILLA, 06/12/2025.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, y los jugadores Jules Koundé (d) y Andreas Christensen (i), al término del partido de LaLiga EA Sports que Real Betis y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz / Julio Muñoz / EFE

Sabe que esto no va de estar como un tiro en octubre y noviembre. Y de ahí que la preparación física esté enfocada, con sus picos, a llegar al tramo importante en un momento alto de forma. El ritmo que exhibió el cuadro azulgrana el curso pasado fue una auténtica locura. Y este año la exigencia es todavía mayor porque los rivales han analizado y reanalizado las líneas maestras de Flick y encuentran ‘brechas’ para atacar la línea adelantada y la presión alta.

No es que el estilo esté obsoleto. Ni mucho menos. Es que hay que ir reinventando y encontrando matices para sorprender a los oponentes. El técnico teutón no mea colonia ni peca de humilde cuando dice que cualquier equipo de la Liga española es peligroso y puede generarte problemas. La igualdad cada vez es más latente y los clubes de la máxima categoría están trabajados al extremo. Con sus limitaciones, pero con pocas fisuras.

UN ARRANQUE DE MES ESPECTACULAR

Si Hansi dejó una de sus más célebres frases a finales del curso pasado, calificando el mes de noviembre de ‘shit november’, podríamos afirmar tranquilamente que este inicio de mes está asemejándose a un ‘sweet december’. Por ahora, triunfo ante un Atlético potentísimo y ‘on fire’ y victoria aplastante (con pequeña empanada final) en Sevilla ante el Betis. Ocho goles marcados y cuatro encajados en dos partidos en los que la esencia fue 100% la del Barça que nos enamoró del primer año con el alemán al frente. Quedan todavía cuatro envites para cerrar 2025. Eintracht, Osasuna, los dieciseisavos de Copa del Rey y una última visita peligrosísima a Villarreal, una de las revelaciones de este primer tercio de Liga.

El objetivo que se marcó Flick tras el varapalo ante el Chelsea era claro. Se agarró a la vuelta de los lesionados, sobre todo a la de Raphinha, una de las almas del equipo (también a la de Pedri, por supuesto), y se propuso ganar todo hasta final de 2025. Pleno para despedir el año y recobrar sensaciones y las señas de identidad de un proyecto que está vivo. Importante que el grupo disfrute, se divierta y se vacíe a partes iguales.