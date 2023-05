El sustituto de Busquets

El adiós ya oficial de Busquets es un gran punto de inflexión en el diseño de la plantilla y en la reflexión ideológica del juego, en caso de que todavía exista. Porque Busquets, en la década prodigiosa del Barça, no ha sido ni el jugador más mediático, ni el más habilidoso, ni el más driblador, ni por supuesto el más goleador. Pero, sin destacar en nada aparente, ha sido esencial: su control silencioso de la sala de máquinas lo ha convertido en un estabilizador inigualable del juego. Por eso su sustitución debería ser casi una cuestión de Estado.

Las primeras quinielas para encontrar su relevo no son muy alentadoras: de Rodri a Amrabat pasando por Ruben Neves o Marc Roca. Todos excelentes jugadores, pero que en cualquier caso difícilmente pueden tapar el vacío. Porque el problema de fondo es sobre todo conceptual: a Busquets no se le ficha sino que se le fabrica. Busquets es quien es porque surgió orgánicamente, como Xavi, Iniesta, Piqué o Messi, y porque él y el equipo fueron aprendiendo y creciendo juntos. Busquets, en realidad, ha sido un depositario del ‘deep futbol’, el juego profundo del Barça. Por eso pretender reemplazarlo con un fichaje es contraproducente y las probabilidades de que el experimento salga mal son muy altas. Curiosamente, el jugador mejor posicionado para coger el relevo de ‘Busi’ no está ni siquiera en el club, se llama Nico, madurado en la cantera, y fue incomprensiblemente cedido al Valencia a principios de temporada para dejar paso a fichajes tan irrelevantes como por ejemplo Kessié. No se sabe muy bien por qué el entorno que antaño era el fiscalizador feroz de semejantes negligencias, ahora mira silbando al tendido, por razones aquí muy largas de explicar. La cuestión es que Nico, formidable jugador con un potencial enorme, quedó excluido, y ahora queda olvidado en muchas de las quinielas del relevo de Busquets. El problema no es si Nico es mejor o peor que Rodri, Rubén Neves, este o aquel, la cuestión es que Nico entiende las reglas fundamentales del juego del Barça. Todo esto no va de ser bueno o malo, ni de la puntuación de Transfermarkt, sino de adaptarse al misterioso juego del Barça. No entender esto es condenar el club a ser cada vez menos diferente y también cada vez más pobre: fichar y fichar futbolistas que no entienden nada lleva a hipotecar el club, como se ha visto. Dime como sustituiremos a Busquets y te diré como será el Barça de la próxima década.

MÉS QUE UN CLUB: Cuando Busquets regrese

Es una buena noticia que el presidente Laporta ya piense en el regreso de Busquets el día de su marcha: “tendrá más recorrido dentro del FC Barcelona”. El capital de conocimiento que se lleva el capitán blaugrana tiene que volver algún día a la entidad, y por eso es positivo que el club piense en proteger este patrimonio. Tampoco hace falta que todo el mundo termine siendo entrenador. Hay muchos espacios que necesitan de conocimiento del famoso ADN para que el club pueda seguir avanzando.

MENYS QUE UN CLUB: ¿Qué ha disparado la masa salarial?

Que una persona prudente como Jaume Guardiola, hasta el pasado verano presidente de la Comisión Económica del club, advierta que “la situación económica del Barça es muy complicada aun siendo una SA” ya sería preocupante. Pero que además denuncie que “la masa salarial vuelve a estar casi igual a hace unos años” es para que salten todas las alarmas. Resulta que con un presupuesto inferior volvemos a tener una masa salarial disparada, y eso sin Messi ni Piqué ni tantos otros. ¿Cómo es posible que hayamos vuelto a las andadas? ¿También es de malos barcelonistas pedir explicaciones en este tema?