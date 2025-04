Sushi con butifarra

El Barça culminó otra obra de arte frente al Dortmund / Javi Ferrándiz / SPO

Vivimos un momento que es la hostia. Hoy, todo culé que se precie, sea de donde sea, es un ser orgulloso, satisfecho y feliz. Y en momentos como éste, es capital recordar de dónde venimos y cómo construimos la metamorfosis que ha hecho posible tanta ilusión. Parece que han pasado años, siglos, pero hace menos de doce meses, con altibajos insoportables, continuos y agotadores que llevaban a la nada, vivíamos sumidos en el pánico y la miseria.

Me encantaría no hablar de Xavi, me resulta doloroso hacerlo, pero es imposible hablar del presente sin mentar el pasado y cómo ese pasado dibujó de forma implacable, un futuro ilimitado.

El 24 de abril de 2024, el equipo era una feria. Laporta se rodea en casa de las personas trascendentes en el club y encarga sushi premium que regará con el mejor cava de su bodega. Llegaron las delicias japonesas, y Xavi, invitado de lujo, sedujo, como lo haría la mismísima Scarlett Johanson, al primer mandatario blaugrana. “Presi, l’equip és una pinya. Presi, l’equip está amb mi. Presi, l’any vinent ho petarem. Presi, fem-ho junts…” Y Laporta sucumbió. No es ningún secreto: Laporta, entre cordura o locura, entre gestión o intuición, entre razón o emoción, siempre elegirá lo segundo... Laporta es Laporta. Y Laporta, ante lo que debía ser una despedida, se fundió en un inesperado abrazo de continuidad. Pero llegó el desastre de Girona, y el Xavi convencido al que los jugadores, entre niguiris i sashimis, le parecían ideales, ahora no le sirven y exige cambios, y lo que ayer aseguraba ser ideal, ahora todo es problema…

De un lado, el directivo emergente Joan Soler, y Enric Masip, defienden un cambio de rumbo urgente, del otro, un Yuste vencido por la situación, se obstina en favor de Xavi contra un huracán de aires alemanes. Alejandro Echevarría, analítico y hasta hace nada cercano al de Terrassa, va cediendo ante la evidencia del desastre, Deco, escéptico, se mantiene equidistante, y Laporta, dubitativo, escucha a unos y a otros, un tanto desorientado…

Pasan los días, Soler i Masip aprietan, Pini Zahavi, en representación de Hansi Flick, empuja, y se produce una reunión entre Deco, Bojan y el técnico alemán en Londres que provoca un cambio sideral en la situación: Flick ha impresionado y enamorado a los emisarios blaugranas.

Y todo cambia, y el jefe lo ve claro, y Echevarría se decanta, y Yuste queda solo y se produce la decisión: Flick, nuevo entrenador del F.C. Barcelona. Y la historia nos lleva hasta hoy. Bendita historia. Bendito presente y bendito futuro.