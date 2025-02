Es surrealista: ¿Pero cómo no va a fichar el Barça de basket?

Joan Peñarroya, el día de la firma de contrato como nuevo entrenador del Barça / FCB

La previa del primer clásico de 2025 ha servido para constatar el despropósito en el que el Barça está intentando convertir a su sección de baloncesto.

La plaga de lesiones que viene acompañando al equipo desde principios de temporada se ceba ahora con un Juan Núñez que se suma a las bajas de Nico Laprovittola, Kevin Punter y Jan Vesely para medirse este jueves a domicilio ante el Real Madrid.

Pesimismo con Núñez

Unas molestias en la rodilla que viene arrastrando el base madrileño y que le han obligado a parar tras intentar obrar el milagro junto a los servicios médicos del club. El jugador será reevaluado dentro de dos semanas, pero Joan Peñarroya ya ha advertido que es probable que no vuelva a jugar más en lo que queda de temporada.

Juan Núñez, en el partido ante Asvel de la primera vuelta de la Euroliga / Dani Barbeito

El entrenador del Barça está frustrado, decepcionado y resignado por ver como está siendo su etapa al frente de uno de los transatlánticos del baloncesto europeo. Un Peñarroya que con su trabajo en ACB desde hace más de una década, se ganó la oportunidad de dirigir al equipo de su corazón. Pero con las lesiones y el inmovilismo de la cúpula azulgrana para reforzar la plantilla, el camino está siendo tortuoso y es prácticamente imposible pensar en que el final de la temporada será exitoso.

A Madrid, con solo 10 jugadores del primer equipo

Y ojo, que no todos los problemas de la irregular temporada del Barça vienen de las lesiones, que quede claro. Pero mañana, el Barça jugará en Madrid con 10 jugadores del primer equipo, entre los que se encuentra el joven Dame Sarr. Seamos serios: ¿Cómo se puede afrontar un clásico de máxima exigencia en estas condiciones? Y que conste que el Barça puede sacar la victoria en el Movistar Arena ante un Real Madrid que no pasa tampoco por sus mejores momentos. Pero al menos a Chus Mateo le han traído a dos jugadores para corregir la mala planificación ejecutada el pasado verano.

Joan Peñarroya busca su primera victoria ante el Real Madrid como entrenador del Barça / Dani Barbeito

Es indignante y no tiene perdón que el Barça esté sin un substituto para 'Lapro' teniendo en cuenta que el argentino está fuera de combate desde el pasado mes de octubre. La operación con Raul Neto fue un fiasco, no hay dudas. ¿Pero cómo es posible que no se haya fichado a nadie? ¿De verdad el Barça no va a incorporar a un perfil, ni que sea para poder tener una rotación más amplia en Liga Endesa? En la Euroliga, el mercado expira esta tarde, y no se esperan novedades por parte del club azulgrana.

¿Alguien dará la cara?

Urgen explicaciones desde el rango más alto de club para que entendamos por dónde pasan los planes de la entidad con el equipo de basket. Ayer ya quedó claro los que se tienen con el femenino. Pero ya hace tiempo que esto ha superado el grado de irresponsabilidad. Es increíble el desconocimiento que hay en no saber que la rotación de un equipo élite en Euroliga y Liga Endesa debe ser amplia para tratar de competir por ambos títulos. O alguien da un golpe de timón en la sección, o hablando de transatlánticos, esto acabará siendo el Titanic.