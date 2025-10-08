La Superliga de la UEFA

La UEFA autoriza el Villarreal-Barcelona en Miami / Perform

Que la Superliga es inevitable, se sabe desde hace años. La desigualdad económica entre los clubs y el desequilibrio competitivo que ha causado, en las competiciones domésticas y en la propia Liga de Campeones, ya es incorregible. El nuevo formato de la máxima competición europea no lo ha resuelto. De hecho, lo hace más evidente. Persistir incidirá en el deterioro del valor del producto.

La cuestión ahora -siempre lo ha sido- es la gobernanza. Si se confirman las informaciones que han ido apareciendo en los últimos días, será una competición controlada por la UEFA. Es decir, que será el máximo organismo federativo y no los clubs, ni las ligas profesionales, quien completará la transformación de la antigua Copa de Europa en una Liga de Europa, veremos en qué formato.

En mi opinión, debería ser una liga en varias divisiones de 16 o 18 equipos, con ascensos y descensos. Y desde el primer día deberían introducirse mecanismos correctores de las desigualdades económicas que la dinámica competitiva comporta inevitablemente porque, si no se introducen, al cabo de los años se habrá creado una élite de 5 o 6 clubes que coparán títulos y finales.

Ojalá la fecha de 2027 sea cierta. Cuanto antes mejor. Ahora: sorprende que los clubs renuncien tan alegremente a la gobernanza. Deberían hacerse valer más. La prevalencia que las selecciones tienen para llevarse a jugadores de los clubs, los continuos paros de las competiciones por los compromisos de los Europeos o los Mundiales, el calendario sin prácticamente descansos para los futbolistas y las lesiones graves y constantes que acaban sufriendo son aspectos en los que los clubs deben tener poder de decisión. Por una vez, la Superliga -no la del Chiringuito- no debería ser un espantajo de los clubs para obtener más partidos y más dinero, sino para institucionalizar una estructura de competiciones racional.