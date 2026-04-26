¿Una Superliga de futfem?

Ewa Pajor festeja un gol en el Chelsea-Barça de la Champions League Femenina 2025/26 / EFE

El crecimiento del fútbol femenino en Europa ha sido tan rápido que ahora empieza a asomar una duda incómoda: si las ligas nacionales pueden sostenerse como producto de entretenimiento atractivo cuando la inversión avanza a distintas velocidades.

Hace cuatro años, el impulso fue generalizado. Hoy, la sensación es otra. Muchos clubes han decidido estabilizar presupuestos y contener el déficit que asumen cada temporada. Otros, mantienen el 'all-in' confiando en que a futuro va a ser una plataforma comercial relevante.

Ambas posiciones son comprensibles. El fútbol masculino es el pilar del negocio y la presión salarial en sus competiciones obliga a priorizar. Desviar recursos relevantes hacia el femenino implica asumir riesgos que pueden afectar al rendimiento del masculino, ya sea en la lucha por Europa o por la permanencia. Y ahí, pocos quieren jugar si el retorno no se aprecia en un horizonte más bien inmediato.

El resultado empieza a verse sobre el césped. El séptimo título consecutivo del Barça Femenino es un éxito indiscutible para el club, pero plantea un reto para la Liga F. Su presupuesto, por encima de los 25 millones de euros, no está diseñado para competir en España, sino para medirse con la élite europea. Sin equilibrio competitivo ni incertidumbre, es difícil generar atención sostenida. Negocio.

Una acción de un Barça - Real Madrid en la temporada 2025/26 / VALENTÍ ENRICH

Las jugadoras de Pere Romeu juegan para tumbar a clubes como Arsenal, Chelsea o Olympique Lyonnais, con los que comparte una inversión anual de más de 25 millones de euros. Detrás, equipos como Manchester City, United o el Real Madrid tratan de acercarse, pero el salto sigue siendo grande.

Y ahí es donde aparece el debate. Nadie quiere una Superliga cerrada a clubes emergentes, pero la propia dinámica del mercado está generando ese efecto. La ambición inversora de unos pocos deja atrás al resto. Y, en ese contexto, la UEFA Women's Champions League irá asumiendo cada vez más ese rol de competición de referencia (¿la única?) para los y las fans.

El fútbol femenino ha crecido muy rápido en conversación social y práctica deportiva. Pero el negocio necesita más tiempo. La aceleración inicial ha dado paso a una fase de contención. Plantear presupuestos mínimos más exigentes podría ser una solución para elevar el nivel medio, pero de resultado incierto.

Porque el riesgo es evidente. Elevar el listón demasiado pronto puede dejar fuera a muchos. Pero no hacerlo también tiene un coste: competiciones previsibles y menor capacidad de atraer audiencia. El reto no es menor. Encontrar el equilibrio entre crecimiento, sostenibilidad y competitividad marcará el siguiente capítulo del fútbol femenino europeo.

El golfista Jon Rahm es una de las estrellas del LIV Golf / LIV GOLF

¿Arabia Saudí se retira?

Arabia Saudí empieza a levantar el pie del acelerador en su ofensiva deportiva. El fondo soberano PIF ha abierto la puerta a reducir su exposición en algunos proyectos clave, desde la posible retirada de financiación en LIV Golf hasta la salida de iniciativas más experimentales como la liga de flag football impulsada junto a Tom Brady.

El movimiento no implica una retirada del deporte, pero sí un cambio de fase. Tras años de inversión masiva para ganar visibilidad global, el foco empieza a desplazarse hacia la rentabilidad y la rotación de activos. La venta de participaciones en clubes como Al Hilal apunta en esa dirección.

El mensaje es claro: el deporte sigue siendo estratégico, pero ya no a cualquier precio. Arabia Saudí entra en una etapa en la que construir marca deja paso a ordenar el negocio y priorizar retornos.