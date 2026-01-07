Durante años, la Supercopa fue poco más que un trámite: una copa secundaria para inaugurar el curso y, si acaso, una excusa para sumar otro trofeo al palmarés. Eso ya no existe. Desde que adoptó el formato ‘Final Four’, la Supercopa de España se ha convertido en un termómetro real de la temporada. No decide nada por sí sola, pero señala tendencias, confirma sensaciones y, sobre todo, marca el estado de ánimo con el que Barça y Madrid encaran la segunda mitad del curso.

La sede en Arabia Saudí sigue creando cierta polémica porque se juega lejos de casa y sin la afición local en las gradas. Ahora bien, también conviene mirar la realidad sin hipocresías. Las audiencias responden, el producto vende y el fútbol, como casi todo, hace tiempo que dejó de ser solo de los socios. Entre el Dakar que estos días se disputa, la Fórmula 1 o el tenis de primer nivel, competir en Arabia se ha instalado en la normalidad del deporte de élite. Y el fútbol, que rara vez se queda fuera de la foto, no iba a ser la excepción.

En lo deportivo, el cartel también explica por qué la Supercopa pesa más. Barça y Madrid parten como favoritos, pero nadie debería esperar que no sufran para llegar a la final. El Athletic puede estar irregular, pero es un equipo con orgullo y con un punto de incomodidad que suele crecerse cuando el rival es grande. Y el Atlético de Simeone, en este tipo de noches, es justo el rival que nadie elige: compite, aprieta y te obliga a ser excelente para sobrevivir.

Para el Barça, ganar sería algo más que levantar una copa: sería reforzar la idea de que el equipo ha recuperado su identidad y que el juego vuelve a ser tan reconocible como la pasada temporada. Para el Madrid, en cambio, el margen es menor y el ruido, mayor. Si no llegan a la final, volverá el debate eterno sobre el banquillo y se abrirá una nueva crisis.

Por eso la Supercopa ya no es un torneo menor. Ahora es un altavoz. Un escenario donde todo se amplifica y donde un partido puede dejar huella más allá del marcador. Empieza 2026, sí, pero lo que pase en Jeddah no se quedará en Jeddah.