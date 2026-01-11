Una Supercopa especial en Arabia

Está en juego más que una Supercopa. El clásico del fútbol español que se disputa en Jeddah esta tarde es uno de los partidos y un torneo que tiene un mayor valor que el que pudiera parecer a priori. Siempre se ha dicho que ganar estos títulos llamados menores no es tan importante como perderlos, pues ahí, perdiéndolo sí puedes meterte en problemas.

Lo cierto es que desde que se convirtiera la final de la Supercopa en un duelo a cuatro, con los campeones de Liga y Copa y casi siempre los cuatro mejores equipos de nuestro fútbol, y desde que se le diera una visibilidad internacional viajando a Arabia Saudí, el torneo ha cogido mucho más peso y repercusión deportiva y económica. Por eso se entiende también el viaje relámpago de Mbappé para tratar, a toda costa, de poder ayudar a los suyos en la conquista de la Supercopa.

No debe ser casualidad, además, que en los últimos tiempos el ganador de la Supercopa acabe coronándose como campeón de Liga o completando un muy buen año deportivo.

Otro beneficio colateral, con la dimensión internacional del torneo, es la mayor repercusión que tiene el triunfo y más si es en todo un clásico. La Marca Barça crecerá exponencialmente o se beneficiará, a buen seguro, a medio plazo con una victoria a este nivel.

En el plano estrictamente deportivo tiene muchas vertientes, como el hecho de que le ganas un título a tu eterno y directo rival, al que puedes dejar tocado o sumido en una crisis.

El Barcelona debe tratar de mantener la dinámica actual y no permitir que se cambien las tornas si no es capaz de doblegarle hoy en Jeddah y darle oxígeno al Real Madrid, que llega tocado, si está en juego también la racha victoriosa azulgrana.

Todos dan por favorito al Barcelona, hasta los madridistas más acérrimos u optimistas hubieran preferido no llegar a la final ante la posibilidad seria de que, en las condiciones en las que llegan ambos equipos, el Barcelona le dé un severo correctivo a este discreto Real Madrid.

Pero el Madrid es un gran competidor y, máxime en las finales, lo cual le convierte en un equipo, a estas alturas, más peligroso.

Imagínense que los blancos, que terminaron con una defensa en cuadro ante el Atlético de Madrid y que está dando tan malos síntomas futbolísticos esta temporada, fueran capaces de sorprender al actual Barcelona y ganarle la final. Sería un enorme golpe anímico y moral para el barcelonismo y un chute de optimismo y confianza para el Madrid y los suyos.

Por eso el Barcelona también arriesga y se juega mucho en el envite, tiene muchas cosas a perder. Y tiene la oportunidad de asestarle un golpe muy importante al maltrecho Real Madrid de Xabi Alonso.

Hay mucho más en juego de lo que parece en esta Supercopa de Arabia, en este clásico en Oriente Medio.