La Supercopa confirma que el Barça es mejor que el Madrid

Sufrió más de lo necesario el Barça, pero ganó la final de la Supercopa. Y las finales están para eso: para levantarlas, no para justificarlas. El Barça fue superior al Madrid de principio a fin, aunque se empeñó en complicarse la vida al final del partido.

El Madrid salió a defenderse sin complejos, con el autobús aparcado atrás y esperando alguna carrera salvadora. Le cedió la iniciativa al Barça, que monopolizó el balón con un 76% de posesión, una cifra que retrata la superioridad del equipo de Flick.

Sin embargo, los blancos también supieron jugar sus armas: sacaron provecho de la velocidad de Vinicius y de un gol en el último minuto de la primera parte, fruto de dos carambolas.

Lamine Yamal fue de menos a más, Lewandowski recuperó su olfato goleador y Raphinha marcó de nuevo. Todo ello bajo la batuta de Pedri, pero marcado por dos errores de concentración que propiciaron los goles blancos.

Quien mejor se lo pasó durante el partido fue el público saudí, que disfrutó de cuatro goles antes del descanso y de cinco en total. Fue una final vibrante, pese a que los jugadores de ambos equipos acusaron un cierto cansancio.

La segunda parte fue de un sufrimiento innecesario. Raphinha de nuevo adelantó al Barça, pero al Madrid no hay que dejarle con vida. Luchó hasta el final, recurriendo incluso a un Mbappé mermado, pero los azulgranas resistieron como jabatos.

Y liderados por Raphinha, un jugador imprescindible por lo que da en el campo y por lo que aporta cuando no juega, un auténtico líder para este equipo; un jugador realmente imprescindible.

Este Barça tiene alma, sabe competir y es mejor que el Madrid. Lo demostró en una final más disputada de lo que se esperaba. Supo ganar incluso después del partido, con el pasillo de aplausos al subcampeón, un gesto que honra a los jugadores del Barça.

Si el Barça pule algunos errores hay equipo para luchar por todos los títulos. De momento, el primero de la temporada ya tiene color, el azul y el grana del Barça. El año pasado, la Supercopa también fue para el Barça, que meses después conquistaría también la Liga y la Copa. Y en la Champions, se quedó a un pasito de la final.