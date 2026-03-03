La suma opositora desafía el favoritismo de Laporta

Si extrapoláramos a la política el resultado de las firmas presentadas por cada excandidato a la presidencia del Barça, los 8.169 avales de Joan Laporta deberían considerarse un notable éxito. Gobernar siempre desgasta mucho más que ejercer la oposición. Por eso, que Laporta supere en 3.025 firmas a Víctor Font confirma que sigue teniendo un suelo electoral sólido.

Ahora bien, conviene no dejarse llevar por la inercia. Cuando se observa que las firmas de Víctor Font, Marc Ciria y Xavier Vilajoana suman juntas 1.412 más que las de Laporta, el mensaje cambia: hay partido. El presidente ha ganado el primer asalto, sí, pero la oposición ha demostrado que, si logra unirse, puede convertir las elecciones en algo más que un paseo militar.

En los últimos comicios, a falta de validación oficial, Laporta presentó 10.272 firmas; Font, 4.713; y Freixa, 2.822. Ni siquiera sumando las fuerzas opositoras habrían alcanzado al expresidente. Hoy, en cambio, el escenario es distinto. La fragmentación ya no garantiza la irrelevancia. Eso sí, a la oposición solo le queda el camino de conformar una candidatura única.

El socio Joan Camprubí Montal lleva tiempo intentando coser esa posibilidad, pero la realidad es tozuda. Llevan más de dos años hablando de unidad y, hasta ahora, no han sido capaces de materializarla.

Dicho esto, sería un error que el entorno de Laporta interpretara este resultado como una simple anécdota. La oposición, con Víctor Font a la cabeza, ya le ha enviado un aviso serio. El candidato continuista seguramente pensaba en una exhibición incontestable desde el primer minuto. No ha sido así. Ha ganado con claridad, pero no ha arrasado.

Con Vilajoana descartado, llega la hora de la verdad para Font y Ciria. La hora de los acuerdos incómodos y de los egos aparcados. Si anteponen el interés del Barça a sus aspiraciones personales, podrán plantar batalla. Si no lo hacen, el desenlace será previsible y Laporta seguirá siendo el claro favorito.