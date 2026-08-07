El suicidio de Ferran Torres

Hay formas muy sofisticadas de complicarse la vida. Y luego estás tú, Ferran Torres. Has decidido inventar una modalidad nueva: el suicidio comunicativo. No hacía falta. Bastaba con quedarse callado. Pero no. Cuando uno cree que la mejor manera de agradecer al club que te cambió la vida es chulearlo e iniciar una gira mediática por Estados Unidos como si estuvieras presentando el disco “Superestrella” de Aitana, es evidente que has confundido el Spotify Camp Nou con el Madison Square Garden, y el Barça con Sony Music.

Resulta pintoresco escucharte clamar que esperas recibir alguna demostración de cariño del Barça. ¿Perdón? ¿Qué mayor declaración de amor existe que convertir a un simple futbolista tenaz y peleón en un referente a escala mundial? El Barça no regala flores. El Barça te ha regalado prestigio. Te ha ofrecido escaparate. Te ha catapultado a una dimensión mediática que hoy te permite pasearte por los platós estadounidenses respondiendo preguntas como si acabaras de conquistar Hollywood vestido de Chuwbacca.

Hay futbolistas que llegan al Barcelona siendo estrellas y salen siendo leyendas. Otros llegan siendo promesas y descubren que vestir esa camiseta multiplica su valor deportivo y mediático. Tú, Ferran, perteneces a ese segundo grupo. Buena parte de lo que hoy representas lleva un enorme sello azulgrana, por eso sorprende esa necesidad de lanzar mensajes ambiguos o de sugerir que el club todavía tiene que convencerte de algo. No, Ferran. La historia funciona al revés. Eres tú quien debería levantarse cada mañana besando el destino y el privilegio de vestir una camiseta que han lucido con honor y estima: Messi, Cruyff o Maradona. ¿De verdad, no te enteras? El Barça no necesita convencer a nadie de que te ha pretendido, querido y respetado. Te fichó, te sostuvo cuando más se te discutía, soportó críticas, te dio continuidad, confianza y un escenario que millones de jugadores jamás alcanzarán. Si eso no es querer a un futbolista, cuesta imaginar qué lo sería.

Lo más curioso de esta gira americana es que cada declaración parece empeñada en reducir el aplauso que tanto te costó conquistar. Mientras el Barcelona construía durante años tu actual realidad, tú, Ferran, intentas desgastarla en unos cuantos micrófonos con una eficacia demoledora. Dicen que nadie es tan torpe como quien se dispara en el pie convencido de que está apuntando a otro, mientras te obstinas en demostrar que el blanco era el Barça. El problema es que el agujero sangra, y, mira tú… se encuentra en tus zapatos.