Suerte que lo dijo Hansi Flick

Hansi Flick, en el banquillo de Vallecas / Associated Press/LaPresse / LAP

La persona que en la actualidad tiene más credibilidad en el FC Barcelona pronunció este domingo una de las frases más duras que se recuerdan hacia los futbolistas de su propio equipo. Hansi Flick habló sin pelos en la lengua y lo hizo como hay que hacer las cosas.

Es decir, primero se lo dijo a sus jugadores a la cara y luego, de manera pública en la rueda de prensa posterior al lamentable partido contra el Rayo. Su frase no deja dudas: "El ego mata el éxito". Corta y concisa, pero lo preocupante es que tiene razón.

El técnico alemán está molesto por todos los incidentes ocurridos en el seno del vestuario del Barça este verano. Desde la mala gestión con Ter Stegen, de la cual él mismo asumió su error, hasta el culebrón de Fermín, que el futbolista no supo zanjar el primer día en que saltó la oferta del Chelsea.

Sin embargo, estos dos casos no son los únicos que han disgustado a Flick. Las desavenencias entre Gavi y el propio Fermín, la exhibición pública de las fiestas de Lamine o los gestos de enfado de Raphinha y Dani Olmo cuando fueron sustituidos son otros detalles que han malhumorado al entrenador.

Así que hizo bien Hansi Flick en alzar la voz y llamar la atención a sus futbolistas. Todo esto acaba de empezar y hay tiempo y argumentos para corregir errores y evitar que la situación vaya a más. Por tanto, este toque de atención debe servir para enderezar el rumbo del equipo.

Y es que solo si están al cien por cien y centrados exclusivamente en su trabajo ofrecerán el rendimiento esperado. De lo contrario, si la exigencia disminuye, serán más vulnerables y otros equipos como el Rayo los pueden dejar en evidencia.