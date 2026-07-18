Sueño y pesadilla en el Metlife

Desde el momento en el que Messi decidió que iba a jugar su tercera final del mundo en doce años y emparejó a Argentina con España en el partido que parará la tierra, en Catalunya se disparó una pregunta: el domingo, ¿con quién vas? ¿con Lamine o con Leo? En la mayoría de encuestas, o ganó Lamine por poco o lo hizo el crack de Rosario, también por un escaso margen. El corazón de esa “división” culé entre sus dos genios late en el impacto de esa antológica fotografía de Sport en 2007, en la que un Messi de 19 años, a las puertas de escribir su leyenda, sostiene en brazos a un bebé de meses llamado Lamine Yamal. Casi dos décadas después, un rutinario póster solidario se convierte en una de las estampas del siglo, un cartel que ya se exhibe en todos los rincones del planeta y en una trampa para los detectores de inteligencia artificial. Es tan gordo el asunto que no parece real. Pero lo es. Un guión de locos que ha situado el debate en la calle.

¿A quién bancar? Al futbolista que más feliz nos hizo jamás, al extraterrestre de 39 años que lleva tatuado el escudo azulgrana en su gemelo, al ídolo que se acerca a su noveno balón de oro... O al adolescente que ha sacado al Barça del desierto post-Messi, que ha hecho lo que no ha hecho nadie a su edad y que se postula como el nuevo comprador del jardín de Chamartín. Es un win-win. La final soñada del barcelonismo. Para el madridismo, una auténtica pesadilla. Se refleja en el trato que media España - y varios de sus altavoces mediáticos - le ha dispensado a Lamine Yamal. En cualquier otro sitio del planeta, hubieran matado por él. Pudo jugar con Marruecos y eligió la Roja, ganó una Euro con 16 años, es icono en todo el mundo y va camino de su octavo título en tres años. Un acontecimiento histórico.

Sin embargo, una vez más, la inquina al Barça y a Catalunya ha abonado un terreno a la permanente reducción de su figura. Sí, Lamine, hasta hoy, no ha dado el nivel de megaestrella en el Mundial. Se lesionó, estuvo mes y medio fuera y arrancó el torneo de suplente. Pero eso, ¿qué importa? Se trataba de desdibujar al niño que les ha pasado por encima en los dos últimos años. Ese es su sentido del patriotismo. El mismo que utilizaron para dejar vendido a Piqué por cortarse las mangas de una camiseta o a Xavi y Puyol, por doblarse las medias y “esconder” la rojigualda. Ahora se lo envainan para combatir el siguiente pavor: que La Masia, después de Messi, haya producido otra amenaza para la próxima década. Pues el domingo, o gana uno o gana el otro. Con Vinicius, Mbappé y Bellingham, en casa. Y con nueve canteranos del Barça en el Metlife. Una final para verla con vistas al mar y con puesta de sol. Tanto placer nos va a matar.