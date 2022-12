El sueño de Messi y la pesadilla de Neymar

Recuerdo con una mezcla de emoción y nostalgia la final del Mundial’78. Fue mucho más que un partido. Fue el duelo entre la Holanda del fútbol total (pero sin Cruyff, que renunció al torneo por motivos personales: acababa de sufrir un salvaje intento de secuestro en su domicilio de Barcelona) y la Argentina del ‘Matador’ Kempes. En casa íbamos con Holanda. Por el blaugrana Neeskens, por supuesto. La derrota de la ‘oranje’ resultó una profunda decepción, que se sumó al disgusto de cuatro años antes, cuando Holanda (entonces sí con Cruyff en el equipo) perdió la final con Alemania, en lo que significó la primera decepción futbolística de la que tengo memoria.

Este viernes, 44 años después, Holanda (ahora Países Bajos) y Argentina volvieron a cruzarse en un Mundial, en los cuartos de final de Qatar’2022. Y, casi medio siglo después, los sentimientos habían cambiado. Los míos y los de la mayoría de los culés, que deseaban ahora un triunfo de la ‘albiceleste’ para que Messi, el mejor futbolista de la historia del Barça, estuviera un poco más cerca del único título que le falta en su brillante palmarés.

La Holanda actual, lógicamente, no tiene nada que ver con aquella que maravilló al mundo en la década de los 70. Tampoco Argentina, que vive agarrada a la magia de Messi. El crack rosarino, que aún no había nacido cuando Maradona condujo a su país a su segunda Copa del Mundo en México’86, disputa en Qatar su último Mundial con el objetivo de saldar su particular deuda con la historia. Y está más cerca de su sueño.

Este viernes dio otro paso en su apasionante carrera por conquistar su primer título. Después de cuatro decepciones consecutivas, el mejor jugador de la historia está convencido de que a la quinta irá la vencida. Lleva meses preparándose para la cita de Qatar. Física y psicológicamente. Y en su madurez personal y futbolística puede conseguirlo. De momento, ya está en semifinales tras derrotar a Holanda. En un partido de infarto, que tuvo que resolverse en los penaltis.

La albiceleste llegó a dominar 0-2 gracias a dos acciones decisivas de Messi: dio la genial asistencia del primer gol y marcó el segundo de penalti. Pero los argentinos se dejaron remontar en la recta final del encuentro. Y tras la prórroga, llegó la lotería. Y ahí, Argentina estuvo más acertada que Holanda, con el portero Emi Martínez como héroe. El rival de Argentina será la sólida Croacia, que dejó en la cuneta a la Brasil de Neymar, también en los penaltis. El sueño de Messi sigue. A Neymar le toca la pesadilla.