El sueño de un equipo entero de la cantera

Lamine Yamal, Sergi Domínguez, Balde, Gerard Martín, Pablo Torre, Pau Víctor y Cubarsí en un entrenamiento del Barça / EFE

La cantera es el faro de la política deportiva del Barça y ejemplo de eficacia en el mundo entero. No hace falta más que ver su importancia en el equipo azulgrana y su incidencia en la selección española, ya no solo con los futbolistas que aporta directamente el club, sino también con los que defienden la Roja procedentes de otros equipos habiéndose formado en La Masia, como son los casos de Mingueza, Cucurella y Grimaldo en la última convocatoria de De la Fuente.

El caso es que la cantera vuelve a vivir una etapa brillante tras la histórica época de Messi, Iniesta y Xavi, reconocidos como los tres mejores futbolistas del mundo en 2010 cuando coparon el podio del Balón de Oro. Tanto es así, que Hansi Flick podría alinear un once totalmente canterano que, sin duda, sería altamente competitivo y lucharía por los títulos. Por filosofía de club, por el orgullo que significa La Masia, es un sueño para todos los barcelonistas, un sueño para nada imposible.

Tomen nota: Iñaki Peña, Fort, Cubarsí, Eric Garcia, Balde, Casadó, Gavi, Fermín, Lamine Yamal, Olmo y Ansu Fati. Hay más alternativas, pero ahí salen nueve internacionales absolutos, lo que es garantía de calidad.

Por supuesto que Ter Stegen, Koundé, Pedri, Lewandowski y Raphinha le dan la excelencia máxima, pero este once de la casa demuestra que no hay en el mundo mejor cantera que la azulgrana y certifica que la mejor política deportiva es invertir y formar jóvenes en La Masia y sólo pagar por los mejores en aquellos puestos que haga falta. Lo dicho, ya no es solo un sueño, también es un orgullo.