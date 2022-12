Lo que sueña Laporta y lo que piensa Messi

Messi ha sido, es y será siempre culé. Juegue donde juegue, su corazón es blaugrana. Veinte años de amor incondicional no se borran de un plumazo. Aunque la salida fuera tan inesperada como traumática. Laporta se agarra a este barcelonismo inquebrantable de Messi para seguir soñando con un regreso inmediato del mejor jugador de la historia al Camp Nou. El presidente no tira la toalla y ha esbozado en su mente un plan para hacer viable deportiva y económicamente su retorno. Laporta cree que ‘solo’ le falta convencer al futbolista (y a su entorno) para que el ‘refichaje’ sea una realidad. Y pongo el ‘solo’ entre comillas porque conseguir que Messi (e, insisto, su entorno) aceptara volver no sería nada fácil. De momento, solo han existido contactos (mensajes) a través de personas interpuestas.

Laporta y Messi no han hablado. Pero lo harán. Muy pronto. Esa, al menos, es la intención del presidente. Aunque no parece que el futbolista esté, en estos momentos, por la labor. Laporta quiere sentarse cara a cara con Messi y que ambas partes se digan todo lo que se tengan que decir. El objetivo es cerrar una herida que todavía duele mucho. El jugador se sintió maltratado e incluso despreciado. Pero el presidente quiere recuperar la extraordinaria sintonía que tuvieron no hace tanto tiempo. A Laporta le encantaría el regreso de Messi para convertir su segunda etapa en el Barça en un homenaje eterno al mejor jugador de la historia. Y más después de su victoria en el Mundial.

Pero el lícito deseo de Laporta choca contra una doble realidad: el regreso de Messi es económicamente inviable y el jugador, además, ya ha llegado a un principio de acuerdo para renovar por el PSG. El Barça no puede asumir un nuevo contrato de Messi, por muy bajo que sea. En estos momentos, el club blaugrana tiene el ‘fair play’ rebasado y está teniendo problemas, incluso, para hacer las inscripciones de los nuevos contratos de Gavi y Araujo, por no hablar de la renovación de Balde. La Liga no permitirá ninguna nueva palanca y se vislumbra un panorama de fichajes poco halagüeño tanto en el inminente mercado de invierno como en el del próximo verano. Por si fuera poco, Al-Khelaïfi está a punto de dejar cerrada la continuidad del crack argentino por dos temporadas con unas cifras astronómicas. Soñar es gratis, pero ‘refichar’ a Messi no. Y ese es el problema...