Sudamérica golpea a Europa en el Mundial de Clubes

Renato Sánchez y Alan Velasco se sacaron chispas en el Benfica-Boca / LAP

Que no tenían nivel. Que iban a ser mero decorado. Que los UEFA arrasarían a los de Conmebol. Tantas y tantas frases falsas se mencionaron antes del inicio del Mundial de Clubes y, a las primeras de cambio, cada una resultó desmentida. Poco a poco, los equipos de Sudamérica han ido demostrando durante la primera jornada que tienen tanto valor como la más alta élite del fútbol europeo.

Porque Oporto o Benfica, los más laureados en Portugal y de altura suficiente para meter en apuros a cualquiera en Champions o Europa League, no pudieron pasar de empates ante Palmeiras y Boca Juniors, respectivamente.

De hecho, los bonaerenses tuvieron en su mano la victoria, misma que se escapó por cabezazo de Nicolás Otamendi -paradoja del destino, otro sudamericano- que significó el 2-2. Pero ni ahí, ni en el 0-0 del 'Verdao' contra los dragones lusos, se evidenciaron las siderales diferencias que suelen achacarse a estos duelos, las que sí quedaron expuestas con la incomparable afición del 'Xeneize' en las gradas del Hard Rock Stadium de Miami.

No fueron los únicos partidos que midieron a rivales de la UEFA y de la Conmebol. El Borussia Dortmund, cuarto en la Bundesliga y subcampeón de Europa el año pasado, se estrenó en el certamen ante el Fluminense de Brasil, empatando 0-0.

Imagen del duelo entre Fluminense y Borussia Dortmund / EFE

Y si no es por la actuación espectacular de su portero, Gregor Kobel, los germanos hubieran debutado con derrota. El suizo las sacó de todos los colores ante el constante asedio del 'Flu', que llegó a disparar hasta cinco veces a su puerta. En todas respondió y, de paso, salvó el orgullo golpeado del fútbol europeo, sorprendido al verse igualado en calidad por su par del sur de América.

En resumen estadístico recogido por Mister Chip, estos tres partidos se saldaron con remates totales favorables a la Conmebol (41) por los de la UEFA (26), denotando también una voracidad no reconocida en la previa. Porque no son tantas las diferencias ni tan distantes los universos futbolísticos, para sorpresa de muchos.

Palmeiras y Oporto no pasaron del empate / EFE

Ya sin contar los choques directos entre ambos, Sudamérica saca pecho de tres victorias para sus equipos. Flamengo, River Plate y Botafogo sumaron tres puntos ante Esperance Tunis, Urawa Red Diamonds y Seattle Sounders, respectivamente. A las claras queda que su nivel no es como lo pintan. Quizá comprar a sus mejores jugadores cuando algunos no llegan ni a 18 años -caso Mastantuono- no es suficiente. Y quizá, solo quizá, la Libertadores también sea tan reconocida en el mundo si tuviera el marketing de la admirada Champions. Otros gallos cantarían.