Stuani, el futbolista más importante de la historia del Girona / @gironaFC

No sé ni por dónde empezar. Cualquier elogio se queda corto. Es así. Sí que se me ocurre decir lo primero que se me vino a la cabeza tras la derrota del Leganés. El Girona era de Primera. Y sí, se podía pensar en el sufrimiento innecesario para llegar hasta aquí. O en todos los males padecidos. Pero ni quería ser pesimista ni quería hacerme mala sangre. Por ello rebobiné varios meses atrás y viajé (otra vez) a París. 18 de septiembre de 2024, debut del Girona en la Champions League.

Piel de gallina constante. París con resaca olímpica... con casi 1.000 'gironís' dándolo todo. A primera hora de la mañana tiñeron de 'blanc-i-vermell' la Torre Eiffel y, horas más tarde, hacieron sonar el himno en los aledaños del Parque de los Príncipes. A mí, sin embargo, se me quedó grabado un cántico de lo más especial: "Ni Suárez ni Cavani... Cristhian Stuani".

Cristhian Stuani, capitán y futbolista más importante de la historia del Girona, cumplía un sueño: debutar en la Champions League. Míchel cumplió su promesa y el charrúa portó el brazalete de capitán en el Parque de los Príncipes. Un gesto precioso. Nadie se lo merecía más que él. Había picado muchísima piedra. Él, y los Juanpe, Portu, Juan Carlos y compañía.

🔝 Ambientazo en las calles cercanas al Parque de los Príncipes. Los casi 1.000 aficionados quedaron en la Porte de Saint-Cloud



🗣️ El himno del Girona ya suena en París



📽️ @Clauespi8 pic.twitter.com/FCt9Nd8lxR — Diario SPORT (@sport) September 18, 2024

¿Y a dónde quiero llegar con esto? Pues que sin Stuani, probablemente el Girona aún no hubiese cantado victoria. Me juego la mano (y no me quemo) a que aún estaría sufriendo por la salvación. Los números, al fin y al cabo, hablan por sí solos. Hacen justicia.

Seis de los últimos ocho goles 'gironís' llevan su firma. Todos ellos decisivos. Rescató un empate en el RCDE Stadium y, tan solo cinco días después, hizo lo propio contra el Valencia. Anotó el tanto que dio ventaja en Butarque y sus dos dianas ante Mallorca y Real Valladolid valieron una permanencia en Primera División. Casi nada.

Michel y Stuani celebran el ascenso a Primera División de la temporada 2021/22 / David Borrat

Y no olviden que, hasta que Míchel decidiera ir a muerta con la 'vieja guardia', Stuani había jugado dos ratitos. Saltaba al césped en los últimos tramos de partido. Y nunca defraudaba. Y, por ello, se merece todo lo que le está pasando, aunque quiera quitarse méritos: “Estoy muy emocionado. Yo no sé si me merezco tanto. Hacer este gol para mí significa mucho. Me emociono”, reconoció tras el triunfo en el José Zorrilla.

Ya se encargó Míchel de recordarlo por si se nos había olvidado: "Es el jugador más importante de la historia del Girona". Su tanto ya sabía a permanencia, y eso que sufría ciertas molestias en su pierna izquierda y por ello no fue titular. Pero daba igual. Y aprovecho para dar crédito a David López, pues medio gol fue suyo. Tuvo esa pausa para, en lugar de elegir el camino fácil y disparar a puerta, se quedó con todo nosotros y dejó solo al '7'.

Stuani (casi) cumplió su sueño, su gol al Arsenal fue anulado por fuera de juego / EFE

Lamentablemente para él, no pudo cumplir el sueño de celebrar el primer gol de su carrera en la Champions League. No subió al marcador, pero su tanto al Arsenal se festejó por todo lo alto en Montilivi. "Para nosotros es gol", dijo Míchel. Y si lo dice Míchel, va a misa. Pero logró algo aún más importante: mantener al Girona en Primera División. Se merece una estatua, ¿verdad?