Los sospechosos balones fuera de Ferran Torres

No había hablado sobre su futuro desde el pasado Mundial, en el que tampoco quiso aclarar demasiado. Fue en Estados Unidos donde Ferran Torres eligió su altavoz para sembrar todas las dudas del mundo sobre su continuidad en el Barça. Pero mucho más que eso. Ni aseguró que iba a seguir ni dejó claro el club donde querría estar, a pesar de tener contrato con el club blaugrana. Solo se limitó a asegurar que quería ser feliz. Si a alguien dentro del club le quedaba alguna duda sobre todo lo que está sucediendo entre bastidores, ahora ya no tendrá excusa para mirar a otro lado.

Quizás sea un postureo para tensar la cuerda de la renovación, pero las declaraciones de Ferran huelen más a despedida que a otra cosa. Y a estas alturas de agosto y tras haber salido también Robert Lewandowski, la situación en la delantera es, cuanto menos, preocupante.

En el Barça aseguran que no han recibido oferta alguna del PSG por Ferran y que su intención es renovarle. Tal vez es lo que deban decir, pero queda claro que al futbolista este discurso no le ha acabado de llegar bien. Ferran lleva tiempo reivindicándose para ganarse un puesto y sabe que en el club blaugrana lo va a tener difícil firmen o no al deseado delantero centro. Es comprensible que escuche cantos de sirena del PSG, el actual campeón de Europa, e, incluso, que quiera marcharse, pero esta historia está durando ya demasiado tiempo y el Barça no puede esperar más.

Si realmente llega esta oferta y Ferran quiere irse, el Barça debe intentar sacar el máximo rédito económico posible y tener claro que la vida continúa. Y en esa vida, como ha dicho Hansi Flick, sería bueno encontrar un ‘9’ sea Julián Álvarez o quien sea, porque el Barça puede perder los 40 goles que el curso pasado marcaron entre Ferran y Lewandowski.