Un sorteo favorable para un Barça favorito

El sorteo de la Champions se celebró en Mónaco / MOHAMMED BADRA

La nueva Champions, que la pasada temporada ganó el PSG de Luis Enrique, provocó grandes emociones. Entre otras, que venciera el conjunto francés, antes de sufrir de lo lindo para poder clasificarse a los cuartos. Esta vez, el sorteo ha provocado que el Barça tenga un grupo asequible y clasificarse entre los 8 primeros no debería ser un problema.

Es cierto que los azulgranas se verán las caras con el actual campeón y con el Chelsea, como principales piedras de toque, pero el resto de los rivales son inferiores al equipo de Flick. A todo esto, el Barça, tras la última exhibición europea en Champions, parte como uno de los grandes favoritos.

No puede decir lo mismo el Madrid de Xabi Alonso, que recibirá al City de Pep Guardiola en el Bernabéu, y que además tendrá en el mismo grupo a la Juventus y al Liverpool. Es verdad que de los 36 equipos clasificados para disputar la Champions pasarán 24, pero lo importante es quedar en el 'top 8' y así evitar tener que ir a la repesca y sobrecargarse de partidos que complican un calendario ya de por sí apretado.

Tampoco lo tendrán fácil el Atlético de Madrid y el Villarreal, que competirán con grandes equipos, pero ninguno de ellos es, a priori, un potencial aspirante a conquistar la Copa de Europa.

Habrá que observar cómo inician sus ligas cada uno de los grandes de Europa y seguir de cerca a equipos como el Arsenal que, según las encuestas, es uno de los máximos aspirantes a conquistar el título. A ellos, lógicamente, se suma el PSG, el Liverpool, el Madrid o el Chelsea, que acabó la temporada conquistando el Mundial de Clubes.

En fin, todos los futbolistas del Barça han declarado públicamente y sin tapujos que ganar la Champions es el principal objetivo. Mejor así, sin miedos, a cara descubierta y con todas las ganas e ilusión del mundo.