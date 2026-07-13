El sorprendente asalto del Barça al mercado que no esperaba nadie

Agazapado tras el ensordecedor ruido del Mundial, el Barça ha asaltado el mercado de fichajes por sorpresa y, lo que es más interesante, por su flanco más inesperado. Decíamos que hacía falta un nueve, que tenían que venir uno o dos laterales o que un central era imprescindible, y de repente han aparecido… ¡Tres extremos!

Antes del Mundial, el Barça anunció a Gordon, que por cierto ha ido de menos a más, y ya deslumbra por su precisión y sentido del juego desde la banda izquierda de la selección inglesa. Hace unos días, apareció como una bomba el nombre de Adeyemi, un zurdo vertiginoso a un excelente precio, uno de estos típicos talentos recuperados y con enorme potencial que gustan a la afición culé. Y finalmente se da por casi cerrada la incorporación de Jesse Bisiwu, el jovencísimo extremo del Brujas. Ninguno de los tres es una contratación evidente, ninguno de los tres pertenece a la conocida categoría de "fichajes de la portera".

En cambio, lo que sí indican estos movimientos es que el club ha iniciado una revolución silenciosa en la delantera blaugrana, en la que, a excepción de Lamine, ya nadie parece tener su continuidad asegurada. Lewandowski ya anunció su marcha, Ferran negocia su salida al PSG y ni siquiera Raphinha, hace un año intocable, parece tener su continuidad asegurada si llega una buena oferta por él. Rashford es improbable que renueve y no parece que Roony Bardghji tenga opciones de seguir.

Aprovechando la marcha de su gran goleador, el club ha decidido emprender una reforma estructural de su línea de ataque y, en lugar de ir a un cambio de pieza por pieza, parece estar acometiendo una de las sacudidas más salvajes de plantilla que habremos vivido en la última década.

Todos estos movimientos sitúan en la rampa de salida a todos los delanteros, excepto a uno, y sugieren algunas ideas de calado profundo. La primera, que Flick apuesta por el dinamismo y la velocidad por encima de cualquier otra consideración. La segunda, que vamos a un esquema de ataque en el que hay Lamine y cinco más, es decir, todos dedicados a sacar lo mejor de Lamine y estar mejor preparados cuando no esté. Y tercera, la consecuencia de las dos primeras, es que se está confeccionando un ataque más letal de cara a las grandes citas europeas, la gran asignatura pendiente de este equipo. El 'hat-trick' de extremos no estaba en ningún guión, pero sugiere cambios muy profundos y esperanzadores.