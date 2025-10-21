La sonrisa de Flick sale muy cara este año

Un Flick muy sonriente en la rueda de prensa / JORDI BARBEITO

Hacía semanas que a Hansi Flick no se le veía sonreír. Demasiadas. Un club como el Barça desgasta muchísimo a los entrenadores, pero la gran virtud del técnico alemán en su primer año es que fue capaz de dominar las situaciones con una normalidad que ayudó al equipo a mantener la calma hasta en los momentos complicados del curso. Apoyado casi siempre por los resultados y el juego, Flick impuso un discurso tranquilo, educado y optimista que llegó a poner nerviosos a muchos en Madrid.

Protagonizó un cambio de estilo que ayudó al Barça a crecer y se ganó muchísimo respeto interno y, sobre todo, en el entorno. Flick sabe que es prácticamente intocable porque, aparte de Lamine, se convirtió en la gran estrella del nuevo Barça para el público blaugrana.

Ese talante profesional del alemán sumó muchísimo en el Barça, pero también le ha causado algún que otro problema interno. Flick aterrizó en el Barça sin ser la primerísima opción al banquillo y aceptando todo lo que se le propuso desde el club sin rechistar. Logró cumplir su sueño de entrenar en la Liga al equipo blaugrana y demostró que, con mayor disciplina y físico, había mucho camino por recorrer. Pero Flick también esperaba este año tener más mando en plaza y mejorar la profesionalidad en algunas facetas dentro del vestuario.

Y no lo ha conseguido. Es cierto que tiene un control obsesivo sobre ciertas rutinas como los viajes o las comidas, pero finalmente es el que manda y deberían hacerle caso. Su crispación ha ido en aumento desde inicios de curso y hay muchas cosas que no le están gustando.

A Flick se le ha visto mucho más tenso. Por estos problemas, por el cúmulo de bajas que acumula tras haber realizado una pretemporada más larga que muchos de sus rivales y porque el juego en conjunto ha caído pese a que aún no se ha perdido nada. Su explosión tras la victoria ‘in extremis’ ante el Girona con varios cortes de manga incluidos no casa con la imagen que transimitió el alemán durante todo el año pasado.

Verle sonreír de nuevo en rueda de prensa, controlando y midiendo los tiempos de sus respuestas y evitando meterse en charcos, es una gran noticia para él y para un proyecto que necesita de la pausa del alemán para progresar.