No sólo son valientes por jugarse la vida

Jorge Martín y Marco Bezzechi llegan a Sachsenring separados por 7 puntos al frente de la clasificación del mundial. Tras la carrera de Alemania el campeonato hará la pausa estival, y a su regreso nos esperan otros once Grandes Premios en los que nadie hará prisioneros y donde el egoísmo (sano y lógico) de los pilotos -y también sus recelos- estará por delante de cualquier estrategia de equipo, si es que alguna vez la hubo.

Tradicionalmente, el GP de la República Checa era el escenario donde se vislumbraban los cambios de equipo, los fichajes y las incorporaciones para la próxima temporada. Pero esta vez las ramas del “mercato” no sólo se agitaron mucho antes, sino que incluso han vivido su poda con muchísima antelación.

La parrilla de MotoGP de 2027 ya está prácticamente definida, con muy pocos huecos por cubrir y escasas probabilidades de sorpresa.

Muchos ya saben dónde van a estar el próximo curso, y casi todos los equipos tienen claro con quien cuentan o no para el estreno del cambio más revolucionario en el reglamento técnico de los tiempos más recientes.

Y es precisamente la despedida de los motores de 1000 cc y la llegada de los de 850 lo que ha motivado que los más desesperados hayan sido los primeros en mover ficha buscando nuevas motivaciones que hagan olvidar las frustraciones del presente.

Algunos cambios revelan determinados movimientos que de entrada pueden parecer ilógicos, pero que tienen su explicación.

Bagnaia se va de Ducati -que se lo ha dado todo- porque sabe que la sombra de Marc Márquez le va a impedir crecer más. Y el de Cervera extendió su contrato con los de rojo dos años más porque sabe que su trayectoria no será eterna. Para Pecco, recalar en Aprilia -incluso por menos dinero de lo que cobra actualmente- supondrá también verse apoyado por una “italianidad” que ahora queda diluida en los de Borgo Panigale, no sólo por la “potencia” de Marc sino por la llegada de Pedro Acosta.

El murciano sabe dónde se mete, y puede que sólo así pueda romper el maleficio que le impide ganar su primera carrera en MotoGP: llevando una Ducati.

Pero, si esto es así: ¿por qué Alex Márquez hace el camino inverso? Pues porqué aunque su moto sea teóricamente igual a la de su hermano, puede que la realidad sea distinta. Supongo que él sabrá mejor que nadie si la moto roja y la azul son tan iguales como aseguran, y por otra parte desembarcando en KTM podrá ser el líder incuestionable de toda una marca. No le basta con ser caballero; necesita también que le confirmen como oficial.

Y, ¿por qué Jorge Martín y Ai Ogura cambian unas Aprilia que corren que se las pelan por unas Yamaha que han desesperado a Fabio Quartararo y finiquitado a Alex Rins? Pues porque sus esperanzas en el nuevo reglamento, la confianza en que con la nueva reglamentación los marcadores se pongan a cero e igualen las fuerzas de cada marca, son muy grandes.

El de San Sebastián de los Reyes pudo haberse ido a Honda, pero escogió su competencia nipona; Alberto Puig le quería, y que en su lugar HRC haya optado por Quartararo es uno de los factores que explican su “paso al lado” con la marca de toda su vida. Y tal vez por ello, uno de sus protegidos (Ogura, que incluso vive en Barcelona para aprovechar la experiencia del mejor team manager del mundial) haya escogido la moto de los diapasones en lugar de la del ala dorada, que le dio sus primeras oportunidades en el pasado.

Todos estos cambios, incluso la permuta de Fermín Aldeguer que se va de Gresini -donde llegará Joan Mir- y desembarca en el VR46 para seguir contando con una Ducati “pata negra” (aunque sea a riesgo de compartir box con un compañero que respire y sienta la genética Rossi) demuestran que los pilotos de MotoGP son muy valientes.

Y no sólo por jugarse la vida a más de 300 kilómetros por hora para poder hacer realidad su obsesión: ganar.

Tal es su empeño, que no son pocos los que renuncian a permanecer en su zona de confort aun a riesgo de ganar menos pasta; movimientos que acreditan un enorme coraje sabiendo que sus trayectorias profesionales son más cortas que en otras disciplinas.

MotoGP es así de duro y de demandante. También así de cruel, como lo demuestra que pilotos como Rins o Maverick Viñales puedan quedarse sin asiento en 2027, o que todo un talento como Manu González no pueda saltar el pesado muro para subir a la categoría reina por el lastre que supone ser español.