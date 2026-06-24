¿Son malos Grimau, Peñarroya y Xavi Pascual? ¡Los 'malos' están en el palco!

El cuarto partido de la final de la Liga Endesa me deja sensaciones muy contrapuestas. Por una parte, duele ver cómo un Barça veteranísimo se deja la piel en la pista y no le alcanza para hacer cosquillas al Valencia Basket. Y claro, si te gusta el baloncesto, no quedaba otra que disfrutar con los 'taronges'.

Xavi Pascual ha sabido pertrecharse con sus jugadores y responder al ruido mediático con la clasificación para la final y con la victoria en el Roig Arena en el primer partido. Por desgracia, no había gasolina para más. La derrota por 84-108 y la impotencia del equipo deberían hacer sonrojarse a más de uno.

La reflexión ha de ser más amplia. En tres temporadas han desfilado por el banquillo Roger Grimau tras un excelente trabajo en la cantera, Joan Peñarroya con más de una década de experiencia en la elite y Xavi Pascual, el artífice de la segunda Euroliga en azulgrana en 2010. ¡Hace 16 años! Y los tres se marchan sin títulos. ¿Son malos los tres? ¡No me hagan reír!

El Valencia Basket se dio un festín en el Palau / VALENTÍ ENRICH

Los responsables del fracaso institucional con el baloncesto se sientan en el palco, en la planta noble y en las oficinas del Palau. "La planificación de la plantilla me despierta más dudas que certezas", afirmábamos en SPORT el pasado verano en un billete de opinión. Y tampoco somos entrenadores de elite. Bastaba con preguntar a los entendidos. Todos coincidían.

Confeccionar una plantilla tan veterana como corta con cada vez más semanas con tres partidos es propio de no saber en qué se mueve el baloncesto actual. No fichar refuerzos haya las bajas que haya, no es culpa de los entrenadores. Y, como muestra, un botón. El Valencia Basket tenía un problema y fichó a Braxton Key.

Hacer coincidir en el equipo a Satoransky, Punter, Laprovittola, Clyburn, Shengelia y Vesely como mejores jugadores con casi 35 años de media es una temeridad. ¿Que se han lesionado? Pues claro. Y en los seis casos hay que quitarse el sombrero, porque han jugado con dolor y han mostrado un gran compromiso, más allá de que la bola entrase o no.

Satoransky ha sentido los colores hasta el último día / VALENTÍ ENRICH

"Yo no soy quién para decir lo que hay que hacer en la sección. Los que tengan que tomar decisiones o asumir responsabilidades, que lo hagan si es que lo tienen que hacer", dijo con todo el señorío del mundo Xavi Pascual en su última rueda de prensa en el banquillo antes de marcharse a Dubai.

Habría que cambiar muchas cosas, pero ya empezamos mal si el presidente electo, Joan Laporta, no preside el partido este jueves. La mejor prueba de que el Barça no aprende de sus errores es que ha estado a punto de fichar a Mike James con 36 años. Miren los 'cupos' del Valencia Basket y... ¡Aprendan un poco!: Cárdenas, Pradilla, Puerto, Sergio De Larrea (recién elegido por los Mavericks en la NBA)...