La sombra de Schumacher se proyecta sobre Hamilton

El GP de Gran Bretaña de este fin de semana celebra su centenario. Una carrera llena de historia, de “heritage” -como dicen por allí-, incluso anterior al nacimiento de la F1 moderna. Por ello la mayoría de las miradas en Silverstone se centrarán en los pilotos británicos, que vuelven a ser mayoría en la parrilla.

Especialmente en tres: George Russell, que viene de ganar la última carrera del certamen y que ya no puede ceder ni un palmo de terreno más a su compañero en el equipo Mercedes, Kimi Antonelli; Lando Norris, vigente campeón, y ganador de la última edición de esta cita; y, por supuesto Lewis Hamilton.

El de Ferrari, tras un 2025 espantoso y un inicio de 2026 que sembró algunas dudas, parece estar cogiéndole el pulso a su coche y demuestra algunos atisbos de aquel piloto que llegó a ganar siete títulos de campeón del mundo. Tantos como el añorado e irrepetible Michael Schumacher.

Entre los dos existe un hilo conductor -de color rojo, por supuesto- que les vincula.

Cuando el Kaiser aterrizó en Maranello necesitó cinco temporadas hasta conseguir su primer campeonato con el coche italiano. Y eso que el alemán hilvanó a su alrededor una guardia pretoriana formada por algunos de los mejores elementos que en cada una de sus áreas había en aquel momento en el paddock de la F1.

En 1999 Schummy dio a Ferrari un título de constructores que llevaban mucho tiempo anhelando repetir. Aquel año, sin embargo, tuvo un terrible accidente precisamente en Silverstone (se rompió las piernas) que le mantuvo alejado de las pistas durante seis Grandes Premios. Pero la temporada siguiente rubricó el ansiado título de pilotos, el primero para alguien de la Scuderia después de 21 años de sequía. Y a partir de aquel momento la historia ya es por todos conocida.

Ahora hay quien cree ver la posibilidad de que la historia se repita con Hamilton coronándose campeón con la marca del Cavallino, más pronto que tarde.

A Lewis le ha costado acostumbrarse a la idiosincrasia del equipo italiano, y al comportamiento de un coche tan distinto a los Mercedes o McLaren con los que agigantó su palmarés.

Tras “toda una vida” trabajando junto a su ingeniero de siempre en Mercedes -Peter Bonnington, 'Bono'- no acabó de congeniar con Riccardo Adami, pese a la larga experiencia del italiano con pilotos como Vettel o Sainz. Pero ahora que junto a él su hombre de confianza ha pasado a ser Carlo Santi -la mano derecha de Kimi Raikkonen en sus tiempos con Ferrari-, para algunos podría empezar una simbiosis como la que en su momento se estableció entre Schumacher y Ross Brawn/Rory Byrne… bajo la supervisión de Jean Todt.

El Cupra Terramar / CUPRA

Aquello fueron “palabras mayores”, con el añadido de que cuando el de Kerpen se estrenó con los de rojo en Australia en 1996 tenía 27 años recién cumplidos, y cuando el inglés lo hizo en el mismo país casi tres décadas después, ya sumaba 40 primaveras.

Parece complicado, desde este punto de vista, que Lewis pueda protagonizar en Ferrari una era victoriosa tan longeva como la de Schumacher.

Pero este año Hamilton no solo parece otro que en 2025. Lo es. Y no únicamente porque le haya mojado la oreja a Charles Leclerc o porque haya habido múltiples cambios en su entorno laboral y personal. La manera como está pilotando lo dice todo, más allá de su primera (y gran) victoria de rojo en el Circuit de Catalunya.

No seré yo quien le quite mérito al brutal arranque de año que ha hecho Antonelli. Pero si tenemos en cuenta que Russell debe limpiar su hoja de servicios -y que mejor lugar para demostrarlo que en “su” casa-; que el Red Bull parece “chutar” mejor en los últimos GP, en parte gracias a las actualizaciones ADUO de su motor que han permitido a Max Verstappen disfrutar de nuevo (y hacernos disfrutar); que los McLaren han reducido distancias respecto a Mercedes; y que Hamilton vuele a ser Hamilton… podemos tener una segunda campaña de campeonato apoteósico. ¡Qué mejor homenaje a Schummy que este¡