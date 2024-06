La sombra de Guardiola es (felizmente) muy alargada

Guardiola atendió a los medios de comunicación en el Golf Empordà, sede del Legends Trophy / Javi FERRÁNDIZ / Sport

Habló Pep Guardiola durante el Legends Trophy que su Fundación organiza en el Empordà Golf y subió el pan. De hecho, cada aparición suya genera siempre opinión, en esta ocasión, alrededor de su regreso al banquillo del Camp Nou y de su influencia en el final de etapa de Xavi Hernández. Guardiola no va a volver al Barça como entrenador y no siente haber hecho nada para que el presidente Laporta haya prescindido del técnico de Terrassa.

Respecto a lo primero, poco a añadir. El adiós de Guardiola, para un servidor, es uno de los errores más graves que ha cometido el club en los últimos tiempos, no solo por lo que él hubiera podido dar por sí mismo como entrenador del primer equipo del Barcelona sino también por su capacidad pedagógica para desarrollar una Masía de técnicos que garantizara el futuro en este ámbito. Ahora mismo, por ejemplo, sus exayudantes o jugadores Arteta, Maresca y Kompany entrenan al Arsenal, Chelsea y Bayern, respectivamente. Un fracaso institucional en toda regla.

Sobre la influencia de Guardiola en la destitución de Xavi sería interesante escuchar los argumentos del técnico de Terrassa ya que el del Manchester City explicó anteayer que tras doce años fuera nadie puede pensar que interviene en algún proceso de toma de decisiones en el Barça. El problema, según parece, es que Xavi y su entorno creen que Guardiola no promocionó su candidatura cuando Koeman estaba tambaleándose, no ha ayudado en el fichaje de algunos jugadores deseados por el club azulgrana y ha alentado a periodistas a hablar mal de su gestión al frente del equipo porque desea su fracaso. Incluso se ha oído que Guardiola está enojado porque Xavi no fue a Manchester a recibir su bendición. De estas cuatro acusaciones nadie hasta el momento ha podido aportar ni una sola prueba acreditativa.

La sombra de Guardiola es felizmente alargada por lo que ha sido y sigue siendo en el fútbol mundial. Por Múnich y Mánchester han pasado centenares de entrenadores -Zidane, Simeone, Tuchel o Klopp, entre otros- que no viajaron a recibir ninguna bendición sino que fueron a ver y a escuchar a un técnico que simplemente va por delante de los demás. Evidentemente ir no es una obligación y se puede ser top sin esa visita, pero quizás si eres joven, inexperto y entrenas al Barcelona pasarse por ahí puede que sea hasta de sentido común. O, si se me permite, de humildad y honestidad con la propia profesión. No es necesario darle muchas vueltas más. En el Barça la vida sigue, ahora con Hansi Flick en el banquillo, otro de los entrenadores que se ha interesado por la obra de Guardiola y que llega a Barcelona acompañado de Toni Tapalovic, durante tres años, miembro del staff de Pep en el Bayern.