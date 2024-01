La solución pasa por asumir la realidad

Xavi Hernández, Joan Laporta y Deco / EFE

El FC Barcelona equivocó el relato, por acción y discurso, y ahora ya no tiene forma de arreglarlo que no sea traumática. El juego del equipo solo es espejo de lo que es hoy el club. El barcelonismo vive instalado en una mentira, o un sueño, y hasta que no acepte su realidad no pondrá las bases sobre las que crecer y recobrar el sitio que por historia y potencial debería ocupar.

Claro que podría suceder que el Barça superase la eliminatoria contra el Unionistas el jueves, que venciera en el campo del Betis el domingo y que esas victorias sirvieran para enderezar el actual rumbo a la deriva. En el deporte, el próximo partido es siempre una oportunidad. Y ya Xavi y este equipo fueron capaces de ganar la Liga española la temporada pasada.

Y sin embargo, no cambiarán las corrientes de fondo que causan la trayectoria. Son esas corrientes las que el barcelonismo debe reconocer y las que sus dirigentes deben corregir. Hay que dejar de mirar a un pasado que no volverá. Las soluciones que valieron en el 2003, hoy ya no sirven. No hay círculo virtuoso que activar, sino un círculo vicioso que romper.

Creo que se entiende fácil. Por más restrictivas o estúpidas que sean las normas sobre el 'fair play' financiero que impone la Liga, el club debe aceptarlas sin hacer equilibrios suicidas. Fichar o renovar a un jugador y no poder inscribirlo inmediatamente, no es ninguna genialidad.

No se construirá ni un equipo sólido ni un proyecto fiable si no se revierte antes la grave situación económica. Sin músculo financiero, no hay fuerza futbolística. Parece tan evidente que o bien se actúa con irresponsabilidad, o bien se persigue una solución final que se presumía indeseable.