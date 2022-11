Una solución para los cuatro capitanes del Barça

Entre Sergio Busquets, Piqué, Jordi Alba y Sergi Roberto suman más 2.000 partidos con el Barça. Y 101 títulos. Los cuatro capitanes son leyenda del club blaugrana. Han formado parte de la mejor generación de canteranos. Y han ayudado a construir el equipo más potente de la historia. Sin embargo, todos han superado la treintena y han ‘salido’ en las fotos de los grandes fracasos europeos de los últimos años. Están, pues, en la recta final de su trayectoria en la élite. Con matices, por supuesto. Cada caso es un mundo, pero existe un nexo de unión entre ellos: los elevados salarios que perciben (a excepción de Sergi Roberto, que renovó el verano a la baja y cobra ahora un 60 por ciento menos que la pasada temporada).

Sus fichas, absolutamente desproporcionadas en relación a los ingresos que genera actualmente el club, son un lastre para la economía de la entidad blaugrana. Y generan un grave problema en el ‘fair play’. Por eso han sido señalados, por activa y por pasiva, por el presidente Laporta, por Mateu Alemany y por el vicepresidente Eduard Romeu, como corresponsables de la mochila heredada de la etapa Bartomeu. Sus fichas desorbitadas y su cuestionado rendimiento (insisto, con matices) han acabado por convertirles en sospechosos habituales para los socios y aficionados. Han pasado de héroes a villanos casi sin darse cuenta. Y con el peligro de acabar saliendo del Barça por la puerta de atrás. En el Camp Nou ya se han oído pitos (en mayor o menor medida) para todos ellos.

No hay solución satisfactoria para este problema. Por lo que hay que buscar la alternativa menos dañina tanto para los intereses del club como para la imagen de los futbolistas. Cuatro leyendas del Barça no pueden acabar su trayectoria envueltos en polémica. Hay, pues, que negociar. Piqué y Busquets se negaron a aceptar este verano una nueva rebaja de su salario. A Jordi Alba ni se le propuso, aunque se le intentó colocar en el último día del mercado en una extraña operación con el Inter. Busquets acaba contrato el 30 de junio de 2023, lo mismo que Sergi Roberto. Piqué y Alba tienen firmada una temporada más (junio de 2024). Lo dicho, cada caso tiene sus particularidades. Y con estas premisas, hay que sentarse a hablar para encontrar una salida digna para todos. Porque seguir acusándoles de ser los culpables de todo no servirá absolutamente para nada...