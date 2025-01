Fiesta culé por todo lo alto tras la remontada espectacular ante Benfica / JAVI FERRANDIZ

Estamos solos. Si es en la liga española, porque eres un grande y no tienes derecho a quejarte. Aunque en Getafe te birlen un penalti como una catedral por el agarrón a Koundé, eres el Barcelona y no tienes derecho ni a levantar la voz ni a quejarte. Tienes que ganar claramente, que para eso tu equipo es millonario y solo con los nombres tienes que pasar por encima de los rivales. Si no ganas no tienes derecho a la pataleta y ni mucho menos a la queja. En el fútbol moderno, que un gol vale oro, que no te concedan el penalti claro a favor no es suficiente motivo para protestar siendo el Barcelona. Bordalás se indigna con Flick, que solo dijo no entender lo que pasa en nuestra liga. Nada más.

Pero lo que realmente me indignó fue la reacción mayoritaria de muchos sectores de aficionados en España que se pusieron de parte del Benfica en las protestas por el arbitraje del partido de Lisboa el pasado martes.

Al acabar el partido, el técnico benfiquista clamó al cielo, enrabietado, debido sobretodo al hecho de dejarse escapar un partido así por el no penalti en la caída de Barrientos ante Szczesny en la jugada previa al glorioso gol de Raphinha, el 4-5.

No vio, o no quiso ver, el pisotón que antes le propinanan a Fermín, que provoca el leve empujón al jugador portugués. Lage, con memoria selectiva, olvida el penalti a su favor por el inexistente contacto del portero del Barcelona a su delantero con el consiguiente piscinazo del jugador del Benfica. Ahí no se indignó. En parte es lógico por la rabieta de perder un partido que tenías ganado por 4-2 a poco más de diez minutos del Final.

La prensa local compra ese discurso irreal de injusticia arbitral ante la impotencia de dejarte ganar un partido así en casa. Lo que verdaderamente me llama la atención, aunque no me sorprende ya a estas alturas, es la enorme indignación que provoca en sectores de alguna afición y prensa española que toman la bandera de la justicia y se indignan como si hubieran nacido en el mismo Lisboa. Defienden más al Benfica que sus propios seguidores y claman más contra el arbitraje que el propio entrenador del Benfica. Tal cual.

Aquí, en general, hay espíritu crítico con el Barcelona, mayor que en otros puntos de nuestra geografía, le pese a quien le pese, y si no que se lo digan a Laporta, muy molesto porque cree que no se le arropó lo suficiente en el llamado caso Olmo. A las pruebas me remito, pero cuando hay que cerrar filas, se cierran, contra ataques injustos y comentarios interesados contra el Barcelona, como los ocurridos tras el partido de Lisboa.

En la liga, y en nuestro fútbol, el Barcelona está solo, es el alter ego, el enemigo público número uno. Y lo peor de todo es que muchos ya ni disimulan ni se ruborizan con sus comentarios sectarios y llenos de odio y envidia. Es la realidad, el Barça está solo.