Una cola para votar en las elecciones de 2021 a la presidencia del FC Barcelona / VALENTI ENRICH

Vaya por delante que las elecciones a la presidencia del FC Barcelona suponen un ejercicio de democracia ejemplar que ya querrían para sí muchos otros clubes. Por eso, todavía me apena más que muchos socios del Barça no puedan votar porque físicamente les será imposible.

De los casi 115.000 socios y socias con derecho a voto, hay una parte, muy significativa, que no reside ni en Catalunya ni en Andorra, donde el club habilitará cinco puntos de votación.

El Barça es un club universal. Es tan importante un socio de Les Corts como otro de Cincinnati. Y a este último no se le puede exigir que se pague un avión y un hotel para ejercer su voto.

En 2021, por la situación excepcional derivada de la pandemia, se implantó el voto por correo. No convenció en el club pese a que más de 20.000 socios lograron votar. Se puede entender esta desconfianza, pero entonces, se deberían haber buscado otras alternativas. Físicas (hay centenares de sedes de peñas repartidas por todo el mundo) o virtuales. En pleno siglo XXI esta situación, personalmente, me parece un anacronismo. Luego, cada uno decidirá si va a vptar o no. Lo que no puede ser es querer y no poder.

No sé a quién beneficia y si hay algún interés oculto. Lo que si sé es que los socios de fuera de Catalunya merecen más respeto.