Al socio no se le puede engañar... y menos antes de las elecciones

Pasan los años y perduran frases célebres que forman parte de la memoria popular. Palabras dichas sin trascendencia que treinta años después se convierten en iconos destacados de la historia blaugrana. Ha llovido mucho desde que Josep Lluís Nuñez dijo “al soci no se'l pot enganyar” y comprobamos que la afirmación sigue teniendo vigencia aunque no siempre se cumpla. Y más, cuando estamos a cinco meses de las elecciones y el voto se convierte en un bien preciado y buscado.

No nos engañemos y dejemos clara la primera premisa. Aquello de que el socio del Barça es el propietario del club es una mentira piadosa que por muchas veces que se repita no deja de ser una afirmación falsa con intención benevolente. El Barça, afortunadamente, no se ha convertido en una sociedad anónima. Es una sociedad atípica que navega en un mundo de tiburones económicos. Resulta complicado competir entre fondos de inversión, jeques árabes y sociedades interpuestas que han asaltado el fútbol como si fuera un negocio especulativo.

El protagonismo de los socios va menguando a ojos vistos. En los clubs que son SA han desaparecido, ahora son aficionados de pago, fans que llenan las gradas. En el caso del Barça su relevancia se ha visto reducida ya que solo tienen un poder real: ir a votar cada cuatro años. El título no da ningún derecho a la propiedad y en consecuencia tampoco obliga a ninguna responsabilidad económica. El verdadero propietario del club a día de hoy, aunque no nos guste, es Goldman Sachs, el banco norteamericano que financia a largo plazo una deuda superior a los 2.500 millones de euros.

De cara a las elecciones de primavera, los candidatos no pueden engañar a los socios con promesas que raramente se cumplen. Hay que ir con la verdad por delante, por dura y complicada que sea. No es cuestión de vender sueños, sino de perseguir realidades, objetivos asumibles. El futbol se ha convertido en un business donde el futuro deportivo depende de la estabilidad económica y la capacidad financiera.

En el pasado los socios eran la columna vertebral de los clubs, la base económica y el potencial de crecimiento. Hoy su capacidad para generar recursos económicos no llega ni al 10% en el presupuesto del Barça. Su papel ha quedado reducido a votar, y poco mas, pero su decisión tiene importancia para influir en el rumbo de la entidad. El socio no se debe dejar engañar por promesas, hay que saber que el próximo mandato necesita un presidente que sea capaz de afrontar con rigor y conocimiento la enorme deuda pendiente, una losa pesada que hipoteca muchas decisiones.

Que nadie lo olvide, engañar al socio es traicionar al Barça.