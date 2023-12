El socio no es un cliente, es el amo

El Barça se puso en alerta cuando comprobó que, a 24 horas de la visita del Atlético a Montjuïc, el ritmo de venta de entradas era bajísimo. El club, preocupado porque no había hecho caja, primero, y porque no hacer caja, segundo, significa ver un estadio triste (el orden de los factores aquí altera el producto más que nunca), hizo un llamamiento a la afición para que arropara al equipo en un partido que, en condiciones normales, llevaría a más de 70.000 seguidores al Camp Nou.

Al Estadi Olímpic solo acudieron 34.568, una cifra tan pobre como previsible desde hace semanas. El Barça ha confiado durante demasiados años su potencial social en el Camp Nou a, sobre todo, aquella gente que acude al estadio de forma ocasional, ya sean turistas o autóctonos. Eran años de vino y rosas, eran años de Messi y Puyol. Años de Champions y tripletes. Años de alegrías eternas e infinitas. Los tiempos han cambiado.

Joao Félix brilló en Montjuïc | JAVI FERRÁNDIZ

Pese al esfuerzo (o la irresponsabilidad) que supone vender medio club para fichar a futbolistas como Ferran Torres o Raphinha, aquellos años no volverán. O no volverán como la gente quisiera que volvieran. Da igual. El Barça ha gestionado el traslado a Montjuïc como si la entidad estuviera aún nadando en la abundancia, despreciando al socio y obligándole a pagar un precio que el escenario no merece (sí el equipo porque sigue luciendo el mismo escudo).

Cuando vieron que el socio, algo comodón él, dijo “no”, rebajaron sus expectativas económicas, pero siempre anteponiendo los ingresos que genera el culé ocasional a la fidelidad de quienes, a diario, defienden el blau y el grana las 24 horas del día. De ahí que, antes de que el Girona acuda a Montjuïc, deprisa y corriendo, el club haya lanzado un improvisado ‘blackgrana friday’ para que las cámaras de televisión capten unas gradas llenas de culés. Ya es tarde, muy tarde. Demasiado tarde.

Xavi le ganó la batalla táctica a Simeone en el FC Barcelona - Atlético de Madrid | Javi Ferrándiz

Esto no va de más o menos gente, sino de respeto. Respeto por todos aquellos que, contra viento, frío y marea, han decidido que estarán al lado del equipo en el Camp Nou, en Montjuïc o donde haga falta, pero también respeto por quienes han dicho basta. Los incondicionales y los condicionales, todos culés, quieren lo mismo, pero unos lo aceptan a cualquier precio y otros no. Y los que prefieren esperar al nuevo Camp Nou son aquellos a quienes el club está tratando ahora de convencer cuando ya es demasiado tarde para hacerlo y las hordas de turistas sedientos de su dosis de espectáculo que huele a ‘show’ americano no aparecen en el horizonte. El socio tiene su parte de culpa, por supuesto, pero cuando durante tantos años se le ha tratado como a un simple cliente ahora no vale pedir que ejerza una responsabilidad que antes sobraba.