Socias y socios del Barça, cuidado con la cartera

En un contexto de lanzar acusaciones tóxicas e infundadas, que como se suele decir, mentiras repetidas varias veces se conviertan en falsas realidades, ciñámonos a los hechos.

Lo cierto es que una de las características de este último mandato del Presidente Laporta ha sido convocar innumerables Asambleas de Compromisarios. Se trata del órgano máximo de decisión del Club, según los Estatutos, después de la participación de toda la masa social en unas elecciones. El compromiso de transparencia era evitar las trampas de la anterior Junta de Bartomeu de segregar importes para luego encontrarnos con un auténtico fiasco.

Está claro que Jaume Guardiola es el encargado de ser el 'poli malo' de la precandidatura de Víctor Font. Quien podría imaginar que todo un ex CEO del Banc Sabadell y ex President del Cercle d’Economia se aviniera a una labor tan ingrata. Qué ganas de seguir en el candelero y no perder protagonismo.

Hasta ahí es una decisión personal y cada uno ya es mayorcito para saber lo que hace. Pero lo que no es de recibo es que se mezclen asuntos, se diga sin decir y a veces parezca que Jaume Guardiola tenga memoria selectiva. Jaume Guardiola no recuerda o se le ha pasado por alto, cuál fue su primera aportación como Presidente de la Comisión Económica de Laporta.

Cuando la Junta de Laporta tomó posesión del Club, se encontró con que no había dinero para pagar las nóminas del mes a los empleados. Tampoco la parte de ficha pendiente a los jugadores dos meses más tarde y encima la posible reclamación de deuda por los bonos emitidos por incumplir las condiciones durante muchos semestres consecutivos.

¿Qué propone en ese momento Jaume Guardiola, ex Presidente de la Comisión Económica de Laporta?

Pues una derrama de 300 millones de euros a los propietarios del Club, las socias y socios del Barça. Era un momento en pleno COVID lleno de incertidumbre y dolor con personas afectadas a nivel de salud. También un momento económico con muchas personas afectadas por ERTES, cierres de empresas y negocios, en muchos casos con dificultades para seguir atendiendo la cuota de socio del Barça.

Cuando expuso al Presidente Laporta su brillante idea, poco menos que salió en globo. De forma muy correcta y educada le dijo que no. Que las socias y socios del Barça, efectivamente legítimos propietarios, no eran responsables de la situación heredada. Y que tenía claro que la Junta Directiva y el equipo ejecutivo serían capaces de encontrar una solución al respecto.

Finalmente, gracias a la capacidad y buen hacer de los ejecutivos del Club, apoyados por los miembros de la Junta Directiva con Joan Laporta al frente, se encontró la solución ya conocida y explicada muchas veces a las socias y socios, masa social, medios de comunicación y aprobada como corresponde por la Asamblea.

Por tanto, ojo con el individuo. Lo fácil es que paguen las socias y socios. Algunos, con sus millones fruto de suculentas indemnizaciones o venta de negocios, probablemente viven otra realidad.

Cuidado con la cartera, Socias y Socios del Barça.