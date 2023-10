Al soci no se'l pot enganyar

Las asambleas del Barça siempre han tenido un punto surrealista y otro esperpéntico. En algunas ocasiones solo queda verlas como un divertimento en el que se escuchan perlas más propias de los cachondos de La Sotana que del análisis serio, reflexivo y preocupado que debería representar a la masa social del Barça.

En otras las sentencias podrían ser parte de un guion de ‘no hay quien viva’ y a bien seguro que nunca se oirían en un Consejo de Administración de una ‘one billion company’. Recordemos la perla: “Ustedes han tenido más valor que Manolete para ponerse al frente de esto”, tras la llegada de Laporta a la presidencia. Demasiadas veces celebradas en días de partido, con socios a los que le quemaba el culo en las sillas y cuyo único afán era marcharse al Camp Nou a ver el partido de turno, que venía a contiuación.

Los compromisarios, mayoritariamente jubilados, pasan de ir a ver las interminables obras del metro a comerse unos canapés y un refrigerio con anterioridad y aprobar las cuentas de turno. El Barça actual, ese club gestionado como una empresa familiar, según palabras del propio presidente, ha decidido dar una visibilidad extraordinaria a sus vicepresidentes en los medios de comunicación, para que nos explicaran lo bien que cuadran los números y lo fantástica que va la gestión de patrocinadores. Su único objetivo, empezar a trabajarse el rodillo informativo previo a la cita.

Los medios, faltos de chicha en semana de selecciones, se han abierto en canal para ofrecerles primeras páginas de deportes o el ‘prime time’ informativo. El próximo día 21, solo la Junta y los Senadores del Club, otro nombre tan presuntuoso para denominar a unos cuantos señores que no tienen ninguna función estructural, estarán presentes en el evento. La llegada al Auditori 1899 de los pocos que irán será como entrar en Kosovo en plena guerra de los Balcanes, por su proximidad a los escombros del Spotify Camp Nou.

El resto de asamblearios, en casita, conectados telemáticamente, que así todo es más fácilmente gestionable. Otra vez Jaume Llopis, que empieza a ser más famoso por sus burofaxs que por su larga trayectoría de ejecutivo respetado, se ha quejado, pidiendo su formato presencial. En esta ocasión, la razón le acompaña, es una broma de mal gusto coartar el ejercicio democrático presencial por una versión digital que tendrá sus limitaciones.

En otras ocasiones esperaríamos los informes de los ejecutivos y los profesionales de turno, hoy ni están ni se les espera. Esto es Can Laporta y escucharemos al presidente, que, si algo tiene, es el don de la palabra. Lo del beneficio de 304 millones del pasado ejercicio es un gran maquillaje contable del astuto y locuaz Eduard Romeu. Vamos a ver si se explica y cómo se justifican las dos comisiones para no vender aún Barça Media, antes denominada Barça Studios, así como esa SPAC que se iba a lanzar en tiempo récord en la Bolsa de Nueva York y que ha acabado en agua de borrajas, para una sociedad que tiene una facturación pírrica. Palancas y más palancas que suenan a vehículos financieros más propios de un prestamista con sede en un paraíso fiscal que no de la banca comercial.

Al socio no se le puede engañar, eso sí, no se le cuenta ni la mitad, pero esto ha funcionado siempre así con cualquier junta directiva. Después saltan por los aires los casos Negreira o Barçagate y al soci le queda la cara de tonto. Obviamente, casi seguro, que habrá intervención del “vispresident” Joan Gaspart para apaciguar la situación; si no, no sería una Asamblea al uso. Nunca pasa nada. Tema zanjado y punto.