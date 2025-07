Ya sobrevuela el rumor de una gran venta en el Barça

Laporta y Deco / JAVI FERRANDIZ

El mes de agosto se acerca y el Barça afrontará unos días decisivos para conseguir la inscripción de las nuevas incorporaciones. Desde el club existe el convencimiento de que se podrá llegar a la regla 1:1 y que, por ahora, se han generado suficientes ingresos y rebajas salariales en la plantilla como para poder encajar los salarios de los fichajes. Y si no puede ser, no hay duda de que el club blaugrana va a jugar hasta el final la baza de la lesión de larga duración de Ter Stegen en un pulso abierto con el portero de muy mala digestión.

Utilizar esa vía para que los nuevos tengan dorsal en el inicio de Liga sería una patada hacia adelante y posponer el problema al mes de enero como sucedió en su momento con Dani Olmo y Pau Víctor. Y, por si fuera poco, se le daría una arma letal a Ter Stegen en su guerra con el club ya que, si decidiera quedarse, podría poner en serios problemas al Barça en el mercado invernal.

Habrá que ver si el Barça consigue sus objetivos económicos y regresa a la normalidad, pero da la sensación de que el fantasma de una gran venta en el mes de agosto sobrevuela la planificación de los blaugranas. Lograr un traspaso millonario solventaría de un plumazo todos los problemas e, incluso, podría abrir la puerta a realizar alguna incorporación más en los últimos días de agosto. Hay candidatos encima de la mesa y solo falta determinación y decisión para llevarlo a cabo.

Al Barça no debería temblarle el pulso para concretar esa necesaria salida millonaria. Porque es evidente que hay ‘overbooking’ de futbolistas en algunas posiciones y hay jugadores que tendrán muy pocos minutos. Al club blaugrana siempre le ha costado soltar lastre porque nadie quiere salir, pero aquí deben prevalecer los intereses del equipo y la entidad en un momento de máxima urgencia. Deco tiene claro que hay jugadores que no son titulares y tienen muchísimo mercado, por lo que su trabajo es no solo intentarlo, sino conseguirlo. Solo así se acabarían las dudas económicas y los sufrimientos.