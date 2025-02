Aquí sobran aprendices de Sherlock Holmes

'Pecco' Bagnaia atiende, muy atento, las explicaciones de Marc Márquez sobre la Ducati, en Malasia / DUCATI MEDIA / DUCATI MEDIA

¿Hasta cuándo durará el “buen rollo” en el box de Ducati entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia? ¿Cómo fluirá la relación entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el seno del equipo más caliente de toda la F1? ¿Conseguirá Alex Palou a partir de este fin de semana en su sexta temporada en la Indycar igualar los cuatro títulos de Mario Andretti?

Recuerdo pocos inicios de temporada del motorsport tan interesantes como el que ya tenemos en marcha desde hoy mismo. Nunca me habían dicho tantas veces eso de “este año nos vamos a divertir”.

Ustedes, yo, y todos los aficionados a lo de la gasolina, seguro que lo vamos a pasar genial. Los verdaderos protagonistas, los pilotos, tal vez no tanto porque esto de las carreras a veces es muy cruel, además de peligroso. Para qué nos vamos a engañar.

De momento MotoGP arranca sin el campeón en título en pista. Jorge Martín no merecía una mala suerte como la que no sólo le impide estrenar el certamen en igualdad de condiciones, sino ni tan siquiera saber en qué condiciones lo hará cuando vuelva. Que nadie sepa con certeza cuándo vamos a poder ver el dorsal número 1 en acción es tan amargo como injusto. Sobretodo con él, pero también para el propio campeonato. E incluso para sus rivales.

Me ilusionaba ver al madrileño de nacimiento volviendo a ganar un sábado al sprint, sobretodo sabiendo cómo suelen perder fuelle las Aprilia en las segundas mitades del campeonato. Como me ilusiona ver a Marc Márquez, madrileño de adopción -permítanme la gracieta-, triunfando al día siguiente con la Ducati pata negra.

A Martín se le ha cruzado un gato negro (o rojo, vaya usted a saber…) en su trayectoria deportiva. Pero Jorge volverá, y recordará a todos porqué le pusieron el mote de “Martinator”. Lo tendrá complicado con una moto que, hoy, es una incógnita, y cuyas posibilidades de evolución han quedado capadas apenas una docena de vueltas después de empezar a ronronear en Sepang.

¿Se han fijado en lo “finito” que ha llegado Bagnaia a Tailandia? Pecco sabe que este año cada factor cuenta, y que para batir a Márquez debe apurar en todo lo que esté a su alcance.

Muchos dan por hecho que Marc ganará este título. Y es probable que sea así. Pero no me atrevo a afirmarlo, no por desconfianza en el catalán, sino por pudor y por modestia, esa virtud que ignoran algunos que presumen de adivinos, de saber más que nadie, de ver lo que otros no ven; esos que se jactan de sus dotes de futurólogo cuando en realidad no pasan de tocólogos (de mulas). Y, sobretodo, por RESPETO al resto de sus rivales. Otra virtud que también hay quien ignora su significado real.

Si Marc gana el título -que no será un paseo de rosas- la lógica se habrá hecho realidad. Y creo que será así. No lo afirmo, sólo lo creo. Por humildad e, insisto: por RESPETO; a los demás, a mi mismo, y a la inteligencia del prójimo en general, de la que adolecen algunos en particular.

El pensador renacentista Michele Eyquem de Montaigne en sus "Ensayos" criticó a menudo la arrogancia humana y promovió la humildad intelectual: "El hombre es sin duda loco. No sabe ni siquiera lo que es esta locura: la razón de los unos es locura para los otros."

Bendita locura la que nos espera este año en las carreras de todos los campeonatos. Disfrutémosla, no le quitemos su magia reduciéndola a un mero augurio de criminología. Por que la cosa no va de delincuentes, ni de pesquisas de nigromante, si no de deporte. Afortunadamente.