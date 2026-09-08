El sistema Flick, elevado a la máxima potencia

Todas las decisiones deportivas que el Barça ha tomado este verano se han ejecutado pensando en la Champions League que mañana comienza para el equipo azulgrana. Todo es todo. Los fichajes, con la única excepción del que no ha podido realizarse, Julián Álvarez, y que de todos modos, como se está demostrando, no era tan importante, las salidas, los cambios tácticos y el perfil, ya no solo futbolístico, si no también personal, de los nuevos.

Flick ha querido dar la vuelta de tuerca definitiva para aspirar de verdad al gran título europeo. En estos dos años en los que ha arrasado en la Liga pero le ha faltado gas en la Champions, el técnico alemán ha sacado conclusiones: faltaba más presión para robar balones cerca del área rival y velocidad para ejecutar de inmediato. También era necesario que el equipo tuviera más oficio a la hora de gestionar determinadas secuencias y circunstancias de los partidos.

Para la presión y la velocidad han llegado Gordon y Adeyemi, y para el oficio, el mejor mediocentro del mundo, Rodri, un fichaje que el Madrid y Florentino han puesto a huevo. El Barça de hoy responde al sistema Flick elevado a la máxima potencia. Más presión, más verticalidad, más peligro y más goles con el nuevo tridente y más equilibrio y experiencia con Rodri. Con los primeros datos de la competición en la mano, ya es el mejor Barça de Flick. 12 puntos, 17 goles a favor y dos en contra en cuatro partidos, por 10-13-3 la pasada temporada y 12-13-3 hace dos años. Todo está a favor ante una Champions que el entrenador alemán tiene más estudiada que nunca.