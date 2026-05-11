Sísifo, Márquez y la montaña de Montmeló

Hay deportistas que ganan carreras, incluso títulos. Y hay otros que trascienden su especialidad porque convierten el dolor en una forma de resistencia.

Marc Márquez pertenece a esa segunda categoría. Por eso su ausencia en el próximo Gran Premio de Catalunya deja un vacío emocional mucho más grande que un simple hueco en la parrilla de MotoGP.

La mitología griega condenó a Sísifo a empujar eternamente una roca montaña arriba para verla caer una y otra vez antes de alcanzar la cima. Y cuesta no pensar en esa imagen cuando uno observa la trayectoria reciente de Márquez. Cada vez que parecía haber vencido a las lesiones, el destino le devolvía otra piedra. Otro quirófano. Otra rehabilitación. Otro sacrificio físico y mental. Esta vez ha sido una caída en Le Mans la que ha precipitado una nueva operación, ahora en el pie derecho, y otra intervención en un hombro castigado desde hace años. Y ya van ocho allí. El cuerpo de Márquez se ha convertido casi en una cartografía del sufrimiento.

Pero reducir a Márquez al drama sería injusto. Porque lo extraordinario no es que se caiga. Lo extraordinario es que siempre vuelve. Sin ninguna necesidad. Para luchar contra pilotos más jóvenes, contra motos cada vez más sofisticadas y, sobre todo, contra los límites de su propio físico. Ahí reside su grandeza. Ahí está la razón por la que el motociclismo le debe mucho más que títulos. Y precisamente por ello, que iguale o supere los títulos de Valentino Rossi, que firme su victoria número 100, pasa a un segundo plano porque su leyenda ya no se escribe solo con cifras.

Marc ha comentado en más de una ocasión que “el cuerpo tiene memoria y cada vez cuesta más ponerlo en marcha, recuperarse, intentar a ser el de antes”. Por eso saltaron las luces de alarma cuando poco antes de fundirse en un abrazo con su entrevistadora, Izaskun Ruiz (la única periodista del paddock a la que no le afearemos jamás, jamás, un abrazo en un directo) dijo: “Toca recuperarse bien y seguir con la dinámica de construir mi futuro”. Sí, habló de futuro. Y cada cual puede interpretar esta referencia al “futuro” como crea conveniente, porque está claro que la nueva lesión y la recidiva de la del hombro “es operable” como dijo Marc en un primer momento. Pero cuanto sufrimiento, cuanto dolor, cuantas lágrimas ahora ya solo reservadas “a los suyos,” cuando Márquez tiene todo el derecho a llorar lo que le de la gana, porque se lo ha ganado.

El GP de Catalunya perderá a su gran icono. No habrá ese rugido masivo cuando no aparezca el dorsal 93 en la recta principal. No habrá esa mezcla de pasión y tensión que provoca Márquez en Montmeló incendiada por la voz del speaker de casa, Cesc Vila. Y, sin embargo, el espectáculo seguirá teniendo un valor enorme. Quizá precisamente porque Marc ha enseñado a los aficionados que este deporte merece ser amado incluso cuando duele. O, sobre todo, por eso: porque duele. Y mucho.

La batalla por el Mundial llega al Circuit en un momento extraordinario. Marco Bezzecchi y Jorge Martín aterrizan separados por un solo punto al frente del campeonato. Dos pilotos agresivos, rápidos, valientes, pilotando motos que deberían funcionar especialmente bien en el trazado catalán. Aprilia llega preparada para una pelea que promete ser memorable. La ausencia de Márquez no convierte este GP en menor. Lo transforma en otra cosa: en un homenaje implícito a todo lo que él representa.

Por eso Montmeló debería llenarse igualmente. Porque el motociclismo continúa ofreciendo una de las mejores narrativas deportivas del mundo. Porque Bezz y Martín están escribiendo un duelo vibrante. Y porque cada aficionado que ocupe una grada estará, de algún modo, acompañando a Márquez en otra de sus interminables ascensiones hacia la cima.

Sísifo nunca dejó de empujar la roca. Marc Márquez tampoco parece dispuesto a dejar de intentarlo. Porque, dice, su lesión es “operable”. ¿Hasta cuándo?, debe preguntarse l’avi Ramon desde el cielo.