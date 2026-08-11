Para qué no sirve el Barça Atlètic

De niño, mi padre me llevaba a ver al Barça Atlètic al campo de la Fabra i Coats, en Sant Andreu. Posteriormente ese ritual se trasladó al Miniestadi. El filial no era únicamente un equipo de fútbol: era una promesa. Uno acudía para intentar descubrir antes que nadie al próximo jugador del Barça, para ponerle cara a un apellido que quizá, algún domingo, acabaría apareciendo en el marcador del Camp Nou.

Los fines de semana sin partido en el Camp Nou, veías un fútbol diferente e intuías a los que podrían llegar a ser jugadores del Barça: Carrasco, Calderé, Pedraza, Paco Clos, Salva, Moratalla, Rojo, Gratacós o, posteriormente, Fradera, Nayim, Amor, Cristóbal, Vinyals o Milla. El equipo fue un invento de Agustí Montal en una época en la que un futbolista podía llegar a profesional bien entrados los veinte años tenía su lógica. Hoy cuesta mucho más entender qué futuro representa el Barça Atlètic.

Si uno quiere ser cruel, podría decir que en las últimas décadas el filial ha servido, sobre todo, como incubadora de los dos mejores entrenadores de la casa: Pep Guardiola y Luis Enrique. Los dos pasaron por su banquillo, aprendieron velozmente el oficio y después construyeron equipos campeones. Pero resulta significativo que el gran éxito reciente del Barça B haya estado más en formar técnicos que en completar la formación de los mejores futbolistas.

El dato crudo es que hoy las promesas de verdad ya no pasan por el filial. O pasan muy deprisa para que no se estropeen. Gavi se lo saltó. Lamine Yamal se lo saltó. Pau Cubarsí se lo saltó. Cuando en La Masia aparece un talento extraordinario, el club entiende que lo mejor es llevarlo cuanto antes al primer equipo. Ebrima Tunkara o Orian Goren pueden ejemplificar ese camino ahora. Y estoy seguro de que desde el club hacen bien.

La pregunta incómoda es por qué. La respuesta también lo es: el Barça Atlètic compite en categorías en las que el talento no se premia, sino que se castiga. Campos difíciles, césped irregular, rivales duros y partidos físicos. Se solía decir que todo eso “hace hombres” a los jóvenes, pero ya no es creíble. Un interior de dieciocho años puede aprender a sobrevivir a una tarde de balones largos, segundas jugadas y codazos. Lo que no está tan claro es que allí pueda perfeccionar lo que necesitará en el primer equipo: interpretar espacios mínimos, asociarse a gran velocidad y dominar el balón desde una idea reconocible. No puede convertirse la dureza competitiva en centro de la formación, porque es ficticio.

Por eso conviene preguntarse si tiene sentido invertir dinero, fichajes y energía en construir un equipo cuyo gran objetivo sea ascender a la Liga Hypermotion -por ahora, milita en la Segunda RFEF-. En esa categoría mandan la clasificación, el resultado inmediato y la supervivencia. Exactamente las urgencias de las que debería protegerse a un jugador en formación. Tampoco tiene sentido convertirlo en un equipo paralelo lleno de futbolistas fichados para competir, pero sin recorrido real hacia arriba. ¿Es un presupuesto ahorrable? Por tanto, en una época diferente de la que se creó, ¿toca repensar qué hacemos con el Barça Atlétic? Porque tenemos meridianamente claro para lo que no sirve.