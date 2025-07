Sinner, 4- Alcaraz, 5

Alcaraz perdió en Wimbledon / EFE

Alcaraz no encontró la fórmula para batir a Jannik Sinner y dejó escapar la oportunidad de llevarse su tercer título de Wimbledon consecutivo que le hubiera colocado en una situación privilegiada en la historia del tenis. Con 22 años, pocos han llegado hasta aquí y Alcaraz estuvo a un paso de agrandar su leyenda. Así es el tenis y así es el deporte. No siempre puedes ganar, algo que Alcaraz no conocía, pues había ganado todas las finales de Gran Slam que ha disputado hasta el momento, (5).

Cinco son los títulos que tiene Alcaraz y cuatro son los que ya suma Jannik Sinner, con dos años más. El español y el italiano son los dos grandes rivales del momento y pocos parecen tener el talento suficiente para hacerles sombra. Sinner ganó a Alcaraz con merecimiento. Le salía todo.

Es una pena la derrota de Alcaraz quien, pese a empezar muy bien, se vio avasallado por el italiano que se ha recuperado del mazazo que supuso su derrota en Roland Garros cuando sufrió una remontada de las pocas vistas en la historia del tenis. Alcaraz ya conoce la cara B de este deporte y lo normal es no ganar siempre todas las finales. Nadie lo logró jamás.

Perpetuarse

Ni lo logrará porque la grandeza del deporte, y más del deporte de élite es que pasen cosas como las vividas en la cancha nº1 del club All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres. Sales con más opciones por haber ganado ya en las dos últimas ediciones, pero te ves superado por un rival que va camino de perpetuarse como tal.

Jannik Sinner se impuso en Wimbledon / Associated Press/LaPresse

"Es mucho mejor que yo desde el fondo de la pista" gritaba Alcaraz a su staff técnico en un parón. Y es que la pelota de Sinner parecían bombas que caían desde el otro lado de la pista mientras Alcaraz veía impotente carecer de respuestas para hacer frente a este rodillo.

Pese a la derrota del español, se vivió otra gran jornada de deporte entre dos tenistas que dominan a placer el panorama mundial. Pocos les pueden hacer sombra y, si siguen así, pocos les toserán. Los cánticos del "sí se puede" cuando Sinner se acercaba a la victoria no fue en esta ocasión suficiente para darle la vuelta a un partido que el italiano mereció ganar. Es de aplauso que Sinner se haya logrado recuperar del varapalo que supuso el golpe de la final de Roland Garros.