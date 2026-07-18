Mi más sincero pésame a Julián Álvarez

Julián Álvarez jugará este domingo la final del Mundial. Lo del pésame no es porque la vaya a perder. Es cierto que su selección no parte como favorita en el partido. Lo es más la selección española, que dibujó en semifinales ante la francesa un partido excelente y que llega al último partido del torneo en su 'prime'. Con Rodri y Lamine con la flecha hacia arriba, con una pareja de centrales infranqueable y con una idea de juego atractiva y eficaz al mismo tiempo. También es cierto que Julián tiene como compañero al mejor futbolista de todos los tiempos.

Hace unos meses, las redacciones de buena parte del planeta se pusieron un día en alerta porque Messi iba a anunciar algo importante. Surgieron todo tipo de especulaciones, extendiéndose el rumor de que iba a renunciar a jugar el Mundial. Por suerte, el argentino anunció que compraba la UE Cornellà, un modesto equipo catalán. Nada de renunciar a un Mundial en el que ha brillado con 39 años, en el que ha marcado ocho goles y en el que ha liderado a la albiceleste para llevarla hasta una nueva final, dejando bien claro que no ha habido otro como él y que cualquier comparación con Cristiano Ronaldo es absurda.

Pero volviendo al pésame a Julián. Debe recibirlo el delantero argentino porque, según parece y tras las últimas declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín, el Atlético de Madrid no cumplirá con su palabra y no dejará que el jugador cumpla su sueño. Quería fichar por el Barça, pero parece que no será posible. Los madrileños lo han ofrecido a otros clubes como el Arsenal y el PSG, pero parece que el club azulgrana tiene prohibido fichar jugadores de otros equipos de LaLiga. Cuando lo intenta, montan en cólera. Ha pasado con el Espanyol, el Athletic, el Atlético de Madrid e incluso el Racing de Santander.

Así las cosas, lo más normal es que el Barça decida poner punto y final a este caso y avanzar en la otra operación que Deco, según palabras del propio presidente Laporta, tiene avanzada para reforzar la posición de delantero centro. Julián, que no está por la labor de dejar el campeonato español, deberá entonces rectificar sus palabras y aceptar aquello que no quiere, seguir vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid hasta que acabe su contrato, algo que no sucederá hasta el 30 de junio del año 2030.

Deberá seguir jugando en un equipo que, entrenado por Diego Simeone, sigue gastando millones y millones de euros en fichajes cada verano, para no ganar nada, conformándose con jugar la Champions y poca cosa más. Con jugar en un equipo en el que poco o nada se divierten los delanteros, que juegan a cincuenta metros de la portería rival y en su propio campo defendiendo el resultado cuando lo tienen a favor. Ya sé que eliminaron al Barça dos veces la pasada temporada, pero los de Flick ganaron dos títulos y ellos, ninguno. Así que si nada cambia, mi más sincero pésame a Julián.