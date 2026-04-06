Simeone prepara una trampa en la Champions

No hay peor rival en una eliminatoria a doble partido que el Atlético de Madrid. Lo llevan demostrando durante muchas temporadas, pero ahora son más peligrosos que nunca. Su técnico, Diego Simeone, comenzó su show particular en el último partido de Liga para comenzar a ganar los cuartos de final desde fuera del campo y podría conseguirlo. El Atlético se lo va a jugar todo a una carta: mantener viva la eliminatoria para que todo se decida en el Metrpolitano y ahí provocar una emboscada de difícil resolución. Y en eso, Simeone es un maestro.

No sorprendió nada ni la tensión que imprimió el técnico desde la banda ante el Barça, ni sus provocaciones. Tampoco el haber utilizado a suplentes y jugadores de la cantera para ir al límite y llevar al máximo desgaste a los blaugrana. El resultado no le importaba porque el único objetivo era amilanar al rival y marcar la línea para lo que va a venir. Simeone desea ganar el relato. Es consciente de la inferioridad deportiva de sus pupilos, pero tiene una forma de ganar: si consigue desquiciar al Barça en el Camp Nou tendrá ya mucho camino recorrido.

El Atlético que se va a encontrar el Barça en la Champions va a ser muy diferente al de la Liga. Van a ir con todo y sus futbolistas estarán mucho más descansados. Pero el gran objetivo es intentar salir vivos de un territorio que ha sido muy hostil para Simeone durante los últimos años encajando varias goleadas. Si lo consigue, la vuelta puede ser un auténtico infierno. Haría bien el Barça en intentar rebajar revoluciones y no entrar en el juego de los rojiblancos. Mantener la cabeza fría y, sobre todo, encarrilar o sentenciar en los primeros 90 minutos de eliminatoria. Ir a Madrid con el pase casi asegurado para evitar meterse en un lío. Simeone sabe dónde está su oportunidad y jugará todas sus bazas.