Simeone no merecía este Mundial

Simeone, en el banquillo del Rose Bowl / EFE

La participación del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes ha sido un visto y no visto. Un abrir y cerrar de ojos que deja más incógnitas que respuestas a la afición rojiblanca. En un grupo, a priori, asequible, donde sólo el Paris Saint-Germain se antojaba como la piedra en el zapato, los rojiblancos se despiden de la cita con seis puntos, insuficientes para alcanzar las eliminatorias.

Diego Pablo Simeone no se desencorsetó ni en Estados Unidos, la autodenominada tierra de la libertad. El Atlético practicó su fútbol aburrido, soporífero, tan europeo que no levantó ni las pasiones del entusiasta público americano. Para muestra, el desangelado aspecto de las gradas del Rose Bowl de Pasadena, con miles de asientos vacíos en una clara muestra de que este torneo pergeñado por la FIFA no engancha -aunque eso daría para otro artículo-. ¿Hubiera ocurrido lo mismo con el Barça sobre el césped? Eso nunca se sabrá.

Ni estando contra las cuerdas. Ni cuando necesitaba el Atlético golear al Botafogo para meterse en octavos de final, Simeone se desmelenó. 4-4-2 de manual con Griezmann, señalado de nuevo, chupando banquillo. Pintan bastos para el francés esta temporada sin la confianza de su protector. El 'Principito', no obstante, actuó como revulsivo y eclipsó a Julián y Sorloth, totalmente negados, y rompió una racha de dieciocho encuentros sin anotar. Lo único salvable de un equipo plano y previsible.

Urgen refuerzos

Este Atlético necesita un meneo y de los grandes si aspira a competir por algún título esta temporada. Otra inversión millonaria como la realizada el pasado verano cuando llegaron Julián Álvarez, Gallagher o Le Normand. El mercado extraordinario que abrió la FIFA fue ambicioso, con nombres de relumbrón como Álex Baena o Cuti Romero. No se concretó ninguno, sólo el pase definitivo de Clément Lenglet, un buen complemento pero con unas lagunas impropias.

Simeone se juega mucho en la próxima campaña. Otro año en blanco y sin opciones de tocar metal podría suponer el principio del fin del 'cholismo'. El Atleti debe reinventarse y acertar en las incorporaciones sino quiere repetir su propia historia.